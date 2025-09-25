ASTER vs HYPE : quelle cryptomonnaie pour devenir millionnaire rapidement ?

Le guerre des plateformes d’échange, lancée depuis plusieurs jours ? Après une position de monopole d’Hyperliquid durant ces derniers mois, l’arrivée d’Aster bouscule les habitudes des traders. Un nouvel acteur fait son entrée, avec des caractéristiques différentes et son propre actif. Faisons le point sur la situation et voyons quel est l’actif au meilleur potentiel à ce jour.

Aster : le candidat qui met Hyperliquid en difficulté

Présent sur le marché depuis quelques mois, l’explosion de la popularité du DEX Aster réside dans le TGE du token $ASTER, appuyé par le soutien public de Changpeng Zhao, communément connu sous le nom CZ.

Lancé autour des 0,10 dollar, $ASTER se positionne à ce jour, selon les données Coinmarketcap, dans le TOP 40 avec une capitalisation qui s’approche des 3 milliards de dollars (FDV de 14,4 milliards de dollars).

Les données on-chain de Perpetual Pulse démontrent qu’Hyperliquid s’est fait récemment fait dépassé par Aster et Lighter. L’arrivée de ce dernier dans le TOP 3 s’explique par une seule raison : les performances de $ASTER et la recherche de la prochaine crypto à inscrire une aussi forte jambe haussière.

Dans ce contexte, une période de flou prend place. Pour beaucoup de détracteurs, cela est l’occasion idéale pour remettre en question les performances d’Hyperliquid. Avec 10 milliards de volume, ce DEX a toutefois fait ses preuves, a déployé son Layer 1 HyperEVM et a corrigé de nombreux failles ayant eu lieu dans le passé, notamment le HLP avec une baisse du levier et une modification des mécanismes d’intervention sur les positions liquidées.

Polémiques et fausses informations : Aster, un projet pas si solide qu’il paraît ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs pointent du doigt les données manipulées d’Aster. Rapportées de manière manuelle, une très grande majorité du volume serait totalement faux, les analystes se basant notamment sur l’OI, en comparaison avec Hyperliquid, pour appuyer leur position.

Pretty hard to consider Aster a serious competitor to Hyperliquid when they fake their volume so blatantly



Real volume looks like Hyperliquid's with periods of really low volume (less than 1/10 of peak volume)



Whereas Aster always has a baseline level of volume (from their own… pic.twitter.com/yOZLW3J60t — lykt.hl (@0xlykt) September 21, 2025

En parallèle, d’autres experts se basent sur les données google avec un test de résolution DNS pour avoir des données telles que le bounce rate, les visites mensuelles et bien plus encore.

Tandis qu’Hyperliquid a plus de 4,8 millions de visites mensuelles, Aster est à 67 000 visites mensuelles. Pourtant, sur DefiLlama, le DEX appuyé par CZ dépasserait les 35 milliards de dollars. Un chiffre évidemment erroné lorsqu’on dispose de l’ensemble de ces informations.

Cela n’est très probablement qu’une question de temps, résultant d’un appui temporaire de CZ. Après un passage en prison pour du blanchiment d’argent, et le « shill » de memecoins à plusieurs reprises, l’intérêt du secteur pour CZ est probablement temporaire, avant une redirection vers Hyperliquid et autres projets plus sérieux tels que Lighter ou Paradex.

Pendant de temps, des portefeuilles non-custodial gagnent également du terrain. Best Wallet est l’exemple idéal d’une tendance orientée vers la sécurité des fonds. À ce jour, le projet dispose d’un écosystème complet, intégré dans un wallet crypto. Avec le jeton natif $BEST, c’est probablement l’un des actifs avec le meilleur potentiel. Toujours en prévente, son lancement sur les plateformes d’échange risque d’être explosif.

