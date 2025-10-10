L’or devient trop cher alors les investisseurs se tournent vers… le Bitcoin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 10, 2025

L’or dépasse les 4 000 $ l’once, l’argent flirte avec les 50 $. Du jamais-vu depuis des décennies. Mais à force de grimper, les métaux précieux deviennent presque inaccessibles. Résultat : les investisseurs cherchent une alternative, un nouvel actif capable de protéger leur patrimoine. Et devinez qui attire tous les regards ? Le Bitcoin. Dans un contexte où le dollar s’effondre et où l’inflation s’installe, l’or numérique revient au centre du jeu.

L’or et l’argent en surchauffe : la bulle du refuge traditionnel

Les métaux précieux ont connu une année folle. L’or a bondi de plus de 50 % depuis janvier pour atteindre un record absolu à 4 000 $ l’once, pendant que l’argent franchissait la barre symbolique des 50 $. Goldman Sachs prévoit même 4 900 $ d’ici fin 2026. Pour Nic Puckrin, fondateur du site éducatif Coin Bureau, le marché est désormais en surchauffe.

Le constat est simple : après une telle envolée, les marges de progression deviennent limitées. L’or reste une valeur refuge, mais il est maintenant jugé « trop cher » par une partie des investisseurs. Beaucoup se tournent donc vers d’autres réserves de valeur, capables d’offrir le même rôle de protection mais avec plus de potentiel, et c’est là que le Bitcoin entre en scène.

Le Bitcoin attire les capitaux en quête d’un nouveau refuge

Selon Nic Puckrin, Bitcoin est aujourd’hui largement sous-évalué par rapport à l’or. La rotation des capitaux a déjà commencé : plusieurs fonds et particuliers vendent une partie de leurs positions sur les métaux pour se repositionner sur les actifs numériques et même sur des RWA (Real World Assets) tokenisés. Début octobre, le Bitcoin a d’ailleurs franchi un nouveau sommet à plus de 126 000 $, porté par cette vague d’intérêt.

Ce mouvement n’est pas un simple effet de mode. Il traduit un changement plus profond dans la façon dont les investisseurs perçoivent la valeur. Le Bitcoin séduit parce qu’il offre les mêmes avantages que l’or, rareté, résistance à la dévaluation, mais avec plus de flexibilité et un potentiel de rendement plus élevé.

Le dollar s’effondre et change la donne

Derrière ce virage se cache un autre phénomène : la chute du dollar. L’indice DXY, qui mesure la force du billet vert, est en baisse de 10 % depuis janvier, sa pire performance depuis 1973. Et selon les analystes du Kobeissi Letter, le dollar a déjà perdu 40 % de son pouvoir d’achat depuis l’an 2000.

Cette “dévaluation tranquille” pousse les investisseurs à chercher des actifs concrets, rares et résistants. On parle de « debasement trade » : un mouvement massif vers les valeurs réelles, qu’il s’agisse de métaux, d’immobilier ou de crypto. Pour beaucoup, Bitcoin représente désormais la version numérique de ce refuge. Dans un monde où la monnaie perd de sa valeur, il devient logique de se tourner vers un actif non manipulable, au protocole fixe.

Bitcoin prêt pour un Q4 explosif ?

Pour Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, tous les voyants sont au vert : Bitcoin est « positionné pour un gros rallye de fin d’année ». Entre un dollar affaibli, des flux sortants de l’or et des entrées record dans les ETF Bitcoin, tout laisse penser à une fin d’année dynamique pour le marché. Certains analystes visent déjà les 130 000 $, voire 135 000 $ avant la fin du trimestre.

Mais au-delà des prix, c’est la confiance qui change. L’arrivée d’ETF spot, une meilleure réglementation et des infrastructures plus solides font de Bitcoin un actif enfin reconnu dans la finance traditionnelle. L’époque où il n’était qu’un pari spéculatif semble révolue : aujourd’hui, il s’impose comme un pilier à part entière.

Bitcoin Hyper : la nouvelle couche qui libère le potentiel du BTC

Et pendant que Bitcoin attire les capitaux, un autre projet promet de le rendre plus rapide et plus puissant : Bitcoin Hyper. Cette nouvelle solution Layer 2 permet d’exécuter des transactions BTC quasi instantanées, avec des frais réduits et une compatibilité totale avec les dApps et la DeFi.

Concrètement, Bitcoin Hyper veut relier le réseau Bitcoin à une architecture inspirée de Solana (SVM), capable de traiter des milliers d’opérations par seconde. Cela ouvre la voie à un véritable écosystème DeFi, de paiements et même de memecoins construits directement autour du BTC. 2025 pourrait bien rester dans les mémoires comme l’année où Bitcoin est devenu enfin aussi rapide qu’il est fort.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Sources : BoldETF, Kobeissi Letter

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :