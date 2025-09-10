3 altcoins à suivre pour surfer sur la vague ETF selon ChatGPT-5

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 10, 2025

C’est certain, les ETF Bitcoin et Ethereum ont ouvert la voie à une adoption institutionnelle massive. Les investisseurs scrutent désormais les prochains candidats. Plusieurs cryptomonnaies profitent déjà de cette dynamique et pourraient bénéficier d’une exposition accrue si de nouveaux produits régulés voyaient le jour. Voici trois actifs à surveiller de près dans les prochaines semaines selon l’IA.

Solana : la montée en puissance institutionnelle

Solana profite déjà de l’intérêt institutionnel, notamment avec l’annonce récente de Forward Industries et sa réserve stratégique de 1,65 Md $ en SOL. Le jeton s’échange actuellement à 220 $, avec une capitalisation de 119,2 milliards de dollars et des volumes journaliers proches de 9,2 milliards de dollars.

Solana bénéficie d’une grande rapidité, de frais réduits et est de plus en plus adopté dans la DeFi et les NFT. Un ETF adossé à l’actif serait très attirant.

Solana dispose par ailleurs d’atouts techniques qui renforcent sa crédibilité. Son upgrade Alpenglow a réduit les temps de finalité des transactions à environ 100 millisecondes. Cela a amélioré son efficacité et son attractivité. Couplée à une TVL en hausse constante, cette évolution pourrait peser dans la balance lorsque les régulateurs examineront l’opportunité d’un ETF.

Dogecoin : l’effet premier ETF memecoin

Dogecoin vit un moment charnière avec le lancement du Rex-Osprey DOGE ETF (DOJE), prévu ce jeudi. Il s’agit du premier ETF américain dédié à un memecoin, un événement symbolique qui valide la puissance culturelle de DOGE. Le jeton s’échange autour de 0,24 $, avec une capitalisation de 36 milliards de dollars et des volumes dépassant 3 milliards de dollars.

Si le lancement se déroule avec succès, Dogecoin pourrait inaugurer une nouvelle ère pour les ETF crypto, où l’effet communautaire joue un rôle aussi important que les fondamentaux. Les spéculateurs y voient déjà un tremplin vers des niveaux plus ambitieux, même si la volatilité restera élevée.

Meme coin ETF era about to kick off it looks like with $DOJE slated for a Thursday launch, albeit under the 40 Act a la $SSK. There's a big group of '33 Act-ers waiting for SEC approval still. Pretty sure this is first-ever US ETF to hold something that has no utility on purpose pic.twitter.com/BIcpu1zR4o — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 9, 2025

Dans son sillage, un autre memecoin surfe sur l’engouement : MaxiDoge (MAXI). Sa prévente a déjà levé plus de 2 millions de dollars depuis juillet. Le projet, présenté comme un Doge bodybuildé, mise sur la force du narratif Doge pour attirer sa communauté. Il offre des mécanismes de staking à haut rendement et un levier annoncé jusqu’à x1000. Une véritable dimension spéculative, très prisée des investisseurs en quête de volatilité.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

XRP : l’éternel prétendant à l’ETF

XRP est l’un des candidats les plus crédibles pour un ETF spot. Sa clarification réglementaire aux États-Unis (désormais considéré comme une « commodity » et non comme une « security ») a levé une incertitude majeure. Le token de Ripple s’échange autour de 2,96 $ (+5 % sur une semaine), avec une capitalisation de 178 milliards de dollars.

Avec plusieurs dossiers d’ETF déjà déposés auprès de la SEC, le marché attend un feu vert qui pourrait constituer un catalyseur majeur. Une telle approbation ferait alors entrer XRP dans une nouvelle dimension, comparable à ce qu’ont connu les ETF Bitcoin spot en début d’année. Pour rappel, ils avaient attiré plus de 10 milliards de dollars de flux nets en quelques semaines à l’époque. Un ETF XRP pourrait reproduire un schéma similaire, avec un effet d’entraînement sur tout le secteur des paiements tokenisés.

Avec XRP en attente de validation, Solana porté par des flux institutionnels et Dogecoin en passe d’écrire une première historique, le marché vit une phase d’expansion qui dépasse les deux locomotives traditionnelles que sont le bitcoin et l’ether. La vague ETF agit comme un puissant catalyseur, transformant ces actifs en opportunités stratégiques à surveiller pour ce quatrième trimestre.

Source : CoinMarketCap

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre. Et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

