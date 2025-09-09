Solana à un tournant : breakout imminent vers 1 000 $ ou repli sévère ?

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Septembre 9, 2025

Solana évolue autour de 219 dollars, en hausse de 4 % sur 24 heures. L’actif est dans un moment charnière. Quand on se tourne vers les indicateurs techniques, ils oscillent entre la promesse d’un breakout haussier et la menace d’un repli. Le marché attend un signal clair… Entre prudence et enthousiasme.

Prix et dynamique : Solana gagne du terrain mais reste bloqué

Avec une capitalisation de 118,7 milliards de dollars et des volumes de trading dépassant 10,9 milliards sur 24 heures, Solana confirme sa place parmi les altcoins majeurs. Son offre en circulation atteint 542 millions de tokens sur un total prévu de 609 millions.

Le jeton a progressé de 4 % en une journée et de 7 % sur une semaine. C’est là le signe d’un regain d’intérêt. Pourtant la tendance reste fragile : Solana a échoué à s’installer au-dessus de 220–225 dollars, une zone que les analystes considèrent comme décisive pour enclencher une nouvelle phase haussière. Tant que cette résistance n’est pas franchie, le risque d’un retour vers 200 dollars reste présent.

Cette hésitation s’explique en partie par l’absence de catalyseurs immédiats. Alors que le bitcoin et Ethereum attirent une grande partie des flux institutionnels via les ETF, Solana reste davantage dépendant des dynamiques spéculatives et communautaires.

Technique : un triangle ascendant sous tension

Le jeton évolue autour de 219 dollars. Le graphique de Solana montre la formation d’un triangle ascendant, avec des creux de plus en plus hauts, mais une résistance horizontale persistante autour de 225 dollars. Si ce niveau vient à céder avec des volumes conséquents, le mouvement peut s’accélérer rapidement vers 250, puis 300 dollars.

À l’inverse, un rejet prolongé sous cette zone peut ramener le cours vers ses supports à 200 puis 180 dollars. On peut même envisager une correction plus profonde vers 150 dollars si le marché global se retourne.

Le RSI se maintient autour de 60. Ce niveau traduit un certain optimisme mais pas de zone de surachat. Du côté des volumes, ils restent soutenus mais ils ne suffisent pas à valider un breakout. Le marché semble donc attendre un élément déclencheur, qu’il soit macroéconomique ou propre à l’écosystème Solana.

Adoption et perspectives : l’enjeu d’un narratif durable

Une chose est sûre, Solana bénéficie de fondamentaux solides. Sa blockchain est l’une des plus utilisées dans la DeFi et les NFT. Elle attire également de plus en plus d’applications liées aux paiements et aux jeux en ligne. Les frais réduits et la rapidité du réseau demeurent ses principaux atouts, souvent mis en avant par rapport à Ethereum.

Une approbation future d’un ETF spot adossé à Solana pourrait jouer le rôle de catalyseur majeur. Si une telle décision de la SEC intervient dans les prochains mois, elle alimentera un scénario haussier ambitieux. Les projections vont jusqu’à 1 000 dollars dans les phases les plus optimistes du cycle.

Mais le chemin est semé d’embûches et il convient de rester prudent. Car Solana reste très dépendante à son écosystème d’applications. On observe de plus une forte concurrence avec d’autres blockchains performantes. Sans compter la volatilité très présente dans tout le marché crypto.

L’écart entre les projections haussières et baissières illustre l’incertitude du moment. À court terme, le franchissement de 225 dollars serait le signal attendu par les acheteurs pour viser 300 dollars, puis envisager un retour progressif vers les sommets historiques. Mais sans catalyseur externe, Solana reste exposé au risque d’un repli brutal.

Les prochaines semaines seront déterminantes. L’évolution du dollar et les décisions monétaires de la Fed pourraient influencer Solana. De même pour les flux vers les ETF bitcoin et Ethereum.

