Les altcoins chutent et ne rebondiront jamais ? Les indicateurs à surveiller

L’altcoin season, un évènement qui n’arrivera jamais pour les cryptos ? C’est une question à laquelle de nombreux analystes tentent d’y répondre. Pour répondre à cela, nous vous proposons une analyse détaillée avec quelques graphiques spécifiques. Voyons si les altcoins ont leurs chances pour cette fin d’année 2025.

TOTAL3 sous résistance : une tendance toutefois haussière

Pour se faire une idée de la direction prise par les altcoins à l’heure actuelle, le graphique de $TOTAL3 est un très bon indicateur. Il regroupe la capitalisation de marché de l’ensemble des altcoins de l’écosystème.

En pleine tendance haussière depuis le mois de juillet, cela se retrouve très légèrement sur les altcoins. Beaucoup continuent d’inscrire de nouveaux points bas. Oscillant autour des 1 000 milliards de dollars, le marché se maintient effectivement au-dessus des moyennes mobiles EMA13 et EMA25. Sous résistance (ATH de 2021) depuis de nombreuses années, le top départ est imminent ?

Cela dépendra en grande partie de la capacité des alts à franchir la zone de résistance actuelle, marquer une rupture avec la tendance des dernières années. Tandis que 1 134 jours se sont écoulés entre 2018 et 2020 avant un nouvel ATH sur TOTAL3, cela fait désormais 1 393 jours. Un cycle différent, résultant d’une maturité plus importante ?

DeFi.D, ETH/BTC et BTC.D : trois graphiques à surveiller attentivement

En parallèle, quelques graphiques doivent être mis en avant en raison de leur importance. Par exemple, une analyse qui repose seulement sur TOTAL3 serait incomplète. Nous constatons que le rebond des altcoins est marqué par un retour de la DeFi sur le devant de la scène.

Passant de 2,60 % de dominance en juin à près de 3,60 % (niveaux de décembre 2025), c’est donc un véritable rebond après le retour sur les niveaux de 2021.

Cette dynamique est alimenté par deux points : la formation de nouveaux sommets sur ethereum et sa surperformance depuis juin dernier face au roi des cryptomonnaies.

Ethereum est un véritable hub de la DeFi. Attirant désormais les institutionnels et devenant le point névralgique des RWA, cela explique le rebond conjoint de ces deux graphiques.

Pendant ce temps, la dominance de bitcoin est moins importante. En effet, pour la première fois depuis 2025, le cours se retrouve durablement sous les 60 %. Dans le passé, la BTC.D s’est rendue temporairement sous les 40 %.

Cela explique le peu de mouvements ayant eu lieu sur TOTAL3 à ce jour. Ainsi, pour de nouveaux sommets, la liquidité devra se déplacer durablement sur ethereum, la DeFi devra maintenir son rebond actuel. Progressivement, les planètes s’alignent, bien que le top départ ne soit toujours pas donné.

