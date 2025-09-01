Septembre : 4 cryptos à découvrir avant qu’elles fassent x100

Le mois de septembre s’annonce mouvementé sur le marché crypto. Alors que certains tokens comme Bitcoin Hyper (HYPE) occupent déjà le devant de la scène, deux cryptos bien connues semblent repartir à la hausse dans l’ombre : Sui (SUI) et Loopring (LRC). Moins médiatisées ces derniers temps, elles affichent pourtant des signaux techniques et fondamentaux très prometteurs. Focus sur deux projets qui pourraient surprendre ce mois-ci.

Bitcoin Hyper (HYPE) – le narratif explosif de la rentrée

Bitcoin Hyper attire toutes les attentions en ce moment. Ce projet basé sur un layer 2 imaginé pour Bitcoin veut apporter à BTC ce que Solana ou Arbitrum ont fait pour Ethereum : de la vitesse, de la scalabilité, et une nouvelle couche d’innovation. Résultat : le token HYPE fait parler de lui, porté par un narratif simple mais puissant.

Cette montée en puissance de HYPE ravive l’intérêt pour d’autres tokens capables de bénéficier d’un effet réseau similaire. Et dans cette dynamique, SUI et LRC refont surface. Moins spéculatifs qu’un memecoin, mais bien plus solides dans leurs fondamentaux, ils pourraient bien profiter de ce regain d’appétit pour les altcoins à fort potentiel.

Loopring (LRC) – le retour discret de la DeFi efficace

Loopring, c’est un peu le vétéran discret de la DeFi. Basé sur un layer 2 zk-rollup d’Ethereum, ce protocole permet des échanges rapides, sécurisés et sans frais élevés. Son token LRC affiche actuellement +14,42 % sur la semaine, avec une belle dynamique haussière. Son prix dépasse désormais 0,10 $, et la capitalisation remonte à 326 millions de dollars.

@loopringorg | $LRC | MC: $153.3M



L2 for Ethereum built for scaling decentralized exchanges



Solid tech and active team – nice outlook for autumn



CA – 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd pic.twitter.com/3gyL86bjey — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) August 31, 2025

Ce qui change aujourd’hui, c’est la redécouverte par les investisseurs de projets « utiles » et déjà fonctionnels. Loopring est parfaitement positionné pour bénéficier d’un retour de l’activité sur Ethereum et des volumes sur la DeFi. Et avec un prix encore très bas par rapport à ses anciens sommets, LRC fait figure de candidat sérieux pour un x10, voire beaucoup plus si l’écosystème L2 s’emballe.

Snorter – le bot pour repérer les futurs x100

Snorter est un bot de trading ultra-rapide sur Solana. Il détecte automatiquement les nouveaux tokens dès leur apparition, analyse les risques (rug pulls, honeypots) et peut acheter en quelques secondes, avant que le grand public ne réagisse. C’est l’outil préféré des chasseurs de memecoins à fort potentiel.

How to trade like a pro with Snorter:



Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation.



Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

Le token $SNORTER permet d’accéder à des fonctions avancées du bot, comme les filtres premium, des frais réduits et des airdrops exclusifs. Plus le bot gagne en popularité, plus la demande pour le token va augmenter. Un duo à surveiller de près en cette rentrée crypto.

Sui (SUI) – une blockchain à redécouvrir ?

Lancé avec beaucoup de bruit en 2023, le projet Sui est resté discret ces derniers mois… jusqu’à maintenant. Le token SUI vient de rebondir au-dessus des 3,30 $, avec une capitalisation de plus de 11,6 milliards de dollars. Même si le prix reste en léger recul sur la semaine (-4,59 %), le volume reste important, preuve que les investisseurs n’ont pas désertés.

Sui mise sur la performance technique : une architecture parallèle qui permet un haut débit de transactions, une faible latence et une interface de développement simplifiée. Ce sont des atouts majeurs pour accueillir des dApps ambitieuses dans la DeFi ou le gaming. Si les prochains mois confirment l’adoption de l’écosystème, SUI pourrait bien reprendre sa trajectoire haussière et surprendre ceux qui l’avaient oublié.

Potentiel x100 ? Oui, mais DYOR

Entre Bitcoin Hyper, qui relance le feu des grands narratifs, Sui, qui revient sur le devant de la scène avec sa technologie innovante, et Loopring, qui séduit à nouveau avec sa DeFi ultra-efficace, le mois de septembre s’annonce riche en opportunités.

Et si vous ajoutez à cela des outils comme Snorter, capables de détecter les futurs x100 avant tout le monde, vous avez tous les ingrédients d’un mois explosif.

Mais n’oubliez jamais : en crypto, le potentiel est énorme… mais les risques aussi. Alors comme toujours, faites vos propres recherches (DYOR), gardez la tête froide, et ne suivez pas la hype les yeux fermés.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

