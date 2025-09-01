Vitalik alerte : les ordinateurs quantiques menacent la sécurité du Bitcoin

Et si la plus grande révolution technologique du XXIᵉ siècle devenait le pire cauchemar du Bitcoin ? Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, tire la sonnette d’alarme : les ordinateurs quantiques pourraient bientôt briser la sécurité des cryptos. D’après lui, il y a une chance sur cinq que cela se produise dès 2030. Une prévision qui va bien plus loin que ce qu’imaginaient les experts… et qui fait déjà frissonner toute la communauté crypto.

25% des Bitcoin directement menacé

Le problème, c’est que le Bitcoin repose sur un système cryptographique appelé ECDSA, utilisé pour sécuriser les portefeuilles. C’est lui qui permet de signer les transactions et prouver qu’on est bien le propriétaire de ses fonds. Or, ce système pourrait être brisé par un ordinateur quantique suffisamment puissant.

Un ordinateur classique mettrait des millions d’années pour retrouver une clé privée à partir d’une clé publique. C’est pour ça qu’aujourd’hui, les portefeuilles Bitcoin sont considérés comme sûrs.

Mais les ordinateurs quantiques, eux, fonctionnent différemment. Grâce aux qubits, qui peuvent être 0 et 1 en même temps, ils explorent un nombre colossal de possibilités en même temps. Avec des algorithmes spécifiques, ils pourraient donc résoudre les calculs derrière ECDSA en un temps record.

Résultat : ce qui prendrait des millénaires à un ordinateur classique pourrait se faire en quelques minutes sur un ordinateur quantique. Et là, tout portefeuille avec une clé publique exposée deviendrait une cible facile.

Et cela ne concerne pas que les nouveaux portefeuilles. Beaucoup d’anciens wallet BTC sont déjà vulnérables, car leurs clés publiques sont visibles sur la blockchain.

Certains experts estiment que jusqu’à 25 % de tous les BTC pourraient être à risque. Concrètement, cela signifie que ces fonds pourraient un jour être volés… sans que personne ne puisse les récupérer.

Une menace bien plus large que le Bitcoin

Ce n’est pas seulement le Bitcoin qui est concerné. Toute l’infrastructure numérique mondiale repose sur des systèmes cryptographiques similaires : banques, messageries chiffrées, paiements en ligne, données médicales… Si la cryptographie tombe, c’est tout l’Internet moderne qui vacille.

Certains parlent déjà du « Q-Day », le jour où les ordinateurs quantiques seront capables de briser nos systèmes actuels. Des institutions comme BlackRock ou JPMorgan ont déjà évoqué ce risque dans leurs rapports. Et du côté des gouvernements, on commence à envisager des stratégies de riposte pour éviter un effondrement numérique.

La cryptographie post-quantique, une réponse en préparation

Heureusement, les chercheurs ne restent les bras croisés. Des algorithmes dits post-quantiques (PQC) sont en cours de développement. Leur but : résister aux attaques d’un ordinateur quantique. Le NIST (organisme de normalisation américain) travaille depuis plusieurs années sur la sélection des meilleurs candidats.

Mais intégrer cette nouvelle cryptographie dans une blockchain comme Bitcoin ne sera pas simple. Une étude récente estime qu’une mauvaise organisation de la transition pourrait provoquer jusqu’à 76 jours d’arrêt. Modifier le cœur du protocole Bitcoin, c’est risquer de créer des tensions, voire des forks. La complexité technique et la coordination mondiale rendront cette transition particulièrement délicate.

« Mieux vaut anticiper aujourd’hui que réagir dans la panique demain » explique le co-fondateur d’Ethereum.

Vitalik ne lance pas une alerte pour faire peur, mais pour pousser à l’action. Même si les ordinateurs quantiques capables de briser la cryptographie ne sont pas encore là, les signaux sont clairs : il faut se préparer. Les cinq à dix prochaines années seront décisives pour la sécurité de Bitcoin, des altcoins… et du Web 2 et 3 dans son ensemble.

