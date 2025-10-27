LIVE : Actualité XRP et Ripple, rebond Solana, prédiction BTC et ETH, memecoins et altcoins…

Ce début de semaine est entamé dans le vert pour les cryptomonnaies. Effectivement, ethereum évolue autour des 4 200 dollars et bitcoin se retrouve aux portes des 117 000 dollars, le gros pivot technique avant le retour à l’ATH. Dans ce contexte de reprise globale des cryptomonnaies, quelles attentes avoir ?

Cette semaine est particulièrement importante, notamment en raison de la rencontre entre Xi et Trump ainsi que le FOMC de la FED d’ici quelques jours. Concrètement, cela devrait apporter de la volatilité, tout en définissant durant les prochaines semaines la direction que prendra clairement le marché.

Introducing Ripple Prime: We’re pleased to share that our acquisition of Hidden Road is officially complete, making Ripple the first crypto company to own and operate a global, multi-asset prime broker – bringing the promise of digital assets to institutional customers at scale.… — Ripple (@Ripple) October 24, 2025

Un contexte idéal pour un rebond majeur ?

Ce contexte pourrait très largement profiter aux altcoins. Par exemple, l’écosystème Ripple continue son expansion avec une demande institutionnelle qui explose, XRP est une nouvelle fois aux portes des 3 dollars et la présentation de Ripple Prime qui fut réalisée après l’acquisition de Ripple Prime.

Pendant ce temps, d’autres projets émergent avec des préventes, notamment Bitcoin Hyper, construisant à ce jour le premier Layer 2 sur le roi des cryptomonnaies. Ainsi, dans un contexte où l’actualité est particulière conséquente, nous vous proposons un suivi en temps réel des dernières informations dans le Web 3 et nos prédictions pour quelques actifs.

