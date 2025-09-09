Actualité Ripple et XRP du 9 septembre : prédiction, régulation, données on-chain

L’écosystème crypto dans la tourmente ? Le 8 septembre, le CTO de Ledger a annoncé publiquement sur X une supply chain attack, compromettant la chaîne d’approvisionnement logiciel. 18 packages JavaScrip ont connu l’injection d’un malware, permettant une manipulation des intéractions avec les portefeuilles Web 3.

Panique à bord ? Concrètement, de nombreux utilisateurs patientent avant de passer des transactions, ce qui met à mal la crédibilité de l’industrie. Une véritable faille technique à l’échelle mondiale. Pour autant, l’industrie crypto reste dans le vert. Ethereum évolue toujours autour des 4 300 dollars et bitcoin se rapproche progressivement des 113 000 dollars.

Pendant ce temps, XRP est en pleine forme. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, il est parvenu à retourner au-dessus des 3 dollars. Cela met en avant deux éléments : le retour progressif des altcoins (l’ensemble du secteur est dans le vert) et la force de l’écosystème Ripple. Ce contexte est en partie alimenté par les perspectives d’une première baisse des taux par la FED.

Mais alors, à quoi s’attendre sur les prochaines semaines ? Faisons le point sur l’actualité, tout en couvrant en temps réel les informations les plus importantes : objectifs techniques, évolution on-chain de XRP, du RLUSD et bien plus encore.

