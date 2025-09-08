3 cryptos oubliées qui peuvent transformer 100 € en fortune

On les avait presque oubliées… mais ces cryptos reviennent discrètement sur le devant de la scène. Elles ont une vraie utilité, une communauté active, et surtout un prix encore très bas. Pas encore sous les feux de la rampe, mais peut-être plus pour longtemps. Et avec 100 €, le potentiel est loin d’être ridicule. Découvrez-les juste en dessous.

SUI : la pépite dont on entend plus parler

On en parlait moins ces derniers mois, mais SUI est en train de refaire surface, et pas qu’un peu. Ce projet lancé par d’anciens de chez Meta et Facebook avait fait du bruit à son lancement… puis est un peu tombé dans l’oubli.

Aujourd’hui, il revient fort : le token est à 3,49 $ (+2,85 % en 24h) et surtout, les volumes explosent (+80 % en une journée). Le marché semble redécouvrir le potentiel de cette blockchain ultra rapide, pensée pour les apps Web3 et les jeux.

Attention quand même : sur les 10 milliards de tokens prévus, seulement 3,56 milliards sont en circulation. Ça veut dire qu’il reste encore beaucoup de jetons à débloquer dans les mois à venir, ce qui pourrait freiner un peu la hausse.

Mais malgré ça, SUI attire à nouveau les regards avec une technologie très solide, une équipe expérimentée et une communauté qui grossit vite. Clairement, c’est le genre de projet qu’on croyait oublié… mais qui pourrait bien exploser sans qu’on s’y attende.

Snorter : le bot anti-arnaques qui se transforme en sniper

Snorter, c’est un bot de trading sur Solana qui fait le boulot à votre place. Il s’intègre à Telegram et permet de sniper automatiquement les nouveaux memecoins dès leur lancement.

Mais surtout, il sécurise vos trades : détection des honeypots, anti rug pull, analyse de liquidité, tout est intégré pour éviter les pièges classiques du monde des shitcoins. Résultat : de plus en plus de gens l’utilisent pour tenter de trouver la prochaine pépite avant la foule, sans se faire plumer.

How to trade like a pro with Snorter:



Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation.



Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

Et c’est pas tout : son token, $SNORT, débloque les fonctions avancées du bot : sniping prioritaire, réductions des frais, alertes en avant-première, filtres personnalisés… bref, un vrai passe VIP pour les chasseurs de perfs. Le prix reste encore bas pour l’instant, mais vu la croissance du bot et l’activité sur Solana, il pourrait vite s’envoler. Un petit jeton oublié par le marché… mais qui peut rapporter gros à ceux qui savent où regarder.

Pepenode : le minage version meme coin

Pepenode, c’est un peu le croisement entre un jeu de gestion et une crypto. Le principe est simple : vous achetez des “meme nodes”, vous construisez votre propre salle de serveurs virtuelle, vous améliorez vos machines… et vous gagnez des récompenses en meme coins.

C’est ce qu’ils appellent le “mine-to-earn”, avec un système de bonus, de staking et même des airdrops en $PEPE, $FARTCOIN et autres joyeusetés du Web3. Clairement, si vous aimez les projets qui propose une nouveauté et qui ont du rendement, Pepenode est dans le top.

Côté token, le $PEPENODE est en prévente, au prix plancher de 0,0010491 $. Il sert à acheter vos nodes, améliorer vos installations, débloquer des bonus… et vous permet aussi de toucher des récompenses selon votre activité dans l’écosystème. Le staking promet des rendements hallucinants (jusqu’à 1619 %), et le projet attire déjà pas mal de monde. En bref, Pepenode pourrait bien être le prochain meme coin à exploser… avec un mix fun, farming et potentiel x100 qui donne envie de tenter le coup.

