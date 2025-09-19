BTC $116,260.18 -1.17%
Actualités Blockchain

Actualité crypto : prédiction XRP et ASTER, stablecoins, bullrun bitcoin et ethereum..

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Le marché crypto, dans une bonne posture pour cette fin de semaine ? Ces derniers jours étaient particulièrement mouvementés : des projets qui décollent tel que Aster, le BNB qui dépasse les 1 000 dollars ou la première baisse des taux mise en place par la FED.

Pendant ce temps, quelles sont les attentes à avoir ? Ripple a conclu de nouveaux partenariats, et CZ supporte publiquement le DEX Aster, concurrent direct d’Hyperliquid. Avec un retour de BTC sur les 117 000 dollars et ETH qui défend activement les 4 500 dollars, la situation s’annonce plutôt favorable pour les altcoins.

Dans ce contexte, faisons un bilan sur le marché. Pour cela, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du secteur, les partenariats mis en place et les changements clés qui prennent place en matière de réglementation.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

