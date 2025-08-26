LIVE : Actualité crypto du 26 août : XRP, ethereum, altcoin season, bitcoin, bullrun 2025

Le marché crypto évolue de manière mitigée ces derniers jours. Après chaque rebond, nous assistons à un léger retour en arrière.Ethereum évolue à ce jour autour des 4 400 dollars après un ATH quelques jours plus tôt. Quant à bitcoin, il défend activement les 110 000 dollars.

Les deux plus gros actifs du marché se retrouvent désormais sur des niveaux clés qu’ils ne doivent pas perdre. Pendant ce temps, d’un point de vu politique, la situation évolue aux USA. Trump annonce avoir viré Lisa Cook. C’est la première fois qu’une gouverneure de la FED se fait limoger, ce qui n’est pas en accord avec la séparation des pouvoirs.

Trump fires Fed governor Lisa Cook pic.twitter.com/VABHNoLgDR — zerohedge (@zerohedge) August 26, 2025

Véritable tournant politique en faveur d’une baisse des taux et d’une hausse des cryptomonnaies ? Pas forcément. Les prochaines semaines devraient être rythmées à ce sujet.

Pendant ce temps, le marché attend activement le prochain FOMC qui devrait ouvrir la voie à une première baisse de taux depuis de nombreux mois. Dans ce contexte, faisons le point sur différentes cryptos telles que XRP, bitcoin et ethereum, tout en couvrant les dernières actualités du secteur.

Pour aller plus loin sur le sujet :