Sondage : la Gen Z adore l’IA… et ignore la crypto

Le marché est de plus en plus mature, les ETF cartonnent, et les cryptos s’imposent dans les portefeuilles institutionnels. Pourtant, chez la Génération Z, l’enthousiasme ne suit pas. Un sondage mené par Morgan Stanley en août 2025 montre un contraste frappant : l’IA et les robots passionnent la Gen Z, tandis que la crypto continue de susciter peu d’intérêt. Comment expliquer ce décalage entre deux technologies perçues comme l’avenir ? Décryptage d’une fracture générationnelle surprenante.

L’IA, l’outil préféré d’une génération ultra-connectée

Côté intelligence artificielle, le sondage est clair, l’adhésion est totale. 96 % des jeunes en Amérique du Nord et 91 % en Europe disent utiliser l’IA régulièrement. Ils l’emploient pour gagner du temps, automatiser des tâches, chercher de l’info ou même rédiger plus vite. Pour eux, ces outils sont devenus aussi naturels qu’un moteur de recherche.

Leur avis est clair : l’IA est simple, utile et efficace. Même s’ils reconnaissent que la technologie n’est pas encore parfaite (88 % estiment qu’elle doit encore s’améliorer en précision), ils la considèrent déjà comme un compagnon de productivité. Une révolution technologique, oui, mais surtout pratique au quotidien.

Robots humanoïdes : l’avenir les fascine… sans les rassurer

Au-delà de l’IA, une autre technologie attire la curiosité : les robots humanoïdes. Selon le sondage, plus de 60 % des jeunes se disent intéressés par l’idée d’en posséder un chez eux. Ils imaginent déjà ces machines dans des rôles d’assistants, d’aides à domicile ou de robots multifonctions.

Mais cet enthousiasme est teinté de méfiance. Seuls un tiers pensent que ces robots auront un impact positif sur la société. Les autres redoutent des effets négatifs : remplacement des emplois, dépendance technologique, surveillance… Pour eux, les humanoïdes sont une opportunité, mais pas sans risques ni débats éthiques.

La crypto ? “Pas ma priorité”, répond la majorité

Et du côté des cryptos ? C’est une autre histoire. Malgré une adoption massive sur les marchés, seulement 18 % des jeunes interrogés possèdent ou utilisent des cryptomonnaies. C’est mieux qu’en 2024 (13 %), mais le décollage reste lent.

Pire encore : 55 % ne s’y intéressent toujours pas du tout, même avec un Bitcoin à 111 000 $ et des ETF qui cumulent déjà 53,7 milliards de dollars. Seuls 26 % montrent un vague intérêt, sans être encore passés à l’action. Pour une génération aussi connectée, ce désintérêt interroge.

Une génération technologique… mais sans Web3

L’écart est saisissant. L’intelligence artificielle est utilisée tous les jours, sans effort. La crypto, elle, reste perçue comme compliquée, risquée, voire inutile. Pour la Gen Z, l’IA est un outil. La crypto, c’est encore un mystère.

Il faut dire que le monde des cryptos a souvent été associé à des scandales, une volatilité extrême, et un langage opaque, les principaux obstacles identifiés par les jeunes. Résultat : peu s’y sentent à l’aise. La blockchain reste pour beaucoup une boîte noire, loin de leurs usages quotidiens. Une révolution en attente d’être comprise…

Le crypto, encore trop compliquées ?

Le slogan « We are still early » reste vrai. Pour que la Gen Z adhère à la crypto, il faudra aller plus loin : simplifier l’expérience, clarifier les usages, construire la confiance.

Aujourd’hui, cette génération fait confiance à l’IA parce qu’elle lui rend service immédiatement. Pour la crypto, il manque encore un “pourquoi”.

Pourtant, les bases sont là : décentralisation, liberté, souveraineté financière… Il ne reste plus qu’à traduire ces valeurs en applications concrètes. Et à prouver que le Web3 n’est pas juste un mot à la mode, mais une nouvelle réalité à vivre.

Source : Morgan Stanley

