ATH ethereum : 8 000 dollars en septembre 2025 ?

Ethereum en bonne posture pour de nouveaux sommets durant les prochains mois ? Avec un nouvel ATH cette semaine, le marché s’attend à de belles performances, autant pour ethereum que les altcoins. Un scénario inespéré tant il est attendu depuis plusieurs années, mais écarté en raison d’une fragmentation de la liquidité et d’une dominance sur BTC qui surperforme depuis deux ans.

Nouvel ATH pour ethereum : 2021 est de l’histoire ancienne

Depuis plus de 4 ans, ethereum était très clairement en difficulté. Après plusieurs passages sous les 2 000 dollars, le rebond ayant été amorcé quelques mois plus tôt fut le point de départ d’un nouvel ATH. Le dimanche 24 août, ethereum a formé de nouveaux sommets. Le cours s’est arrêté aux portes des 5 000 dollars (4 956 dollars pour être précis).

Avec la formation de creux et sommets ascendants, couplé à un pullback sur les 4 000 dollars, la tendance est très clairement haussière. Les vendeurs sont sur le côté, les moyennes mobiles sont défendues. Ce n’est qu’une question de temps pour un passage à plus de 5 000 dollars. À condition pour ETH de ne pas rompre à la baisse ses supports actuels, et que bitcoin parvienne à défendre ses précédents sommets.

Cela met un terme aux performances inscrites durant le cycle haussier en 2021. Désormais, les investisseurs se tournent vers le futur, dans l’espoir de nouveaux sommets.

Quels objectifs techniques pour le prince des cryptos ?

En franchissant les 4 000 dollars une bonne fois pour toute, ethereum amorce le top départ d’un nouveau cycle haussier. Il est donc prêt à rattraper le retard accumulé face à bitcoin. Autour des 0,04BTC sur la paire ETH/BTC, le cours a marqué une hausse de 145 % sur ces derniers mois. Une période de surperformance qui n’a toutefois pas réussi à faire bouger les altcoins.

En 2021, l’ATH de la paire ETH/BTC était à 0,088BTC. En revenant sur de tels niveaux, sans appréciation face au dollar pour BTC, cela amènera ethereum au-delà des 8 000 dollars.

Lorsqu’on se penche sur la paire ETH/USD, en appliquant les extensions de Fibonacci sur le dernier retracement (décembre 2024 à avril 2025), cela donne effectivement un objectif technique autour des 8 000 dollars. Ainsi, à mesure qu’ETH gagne en valorisation, ce scénario devient bien plus probable.

Ethereum sur de nouveaux sommets : bonne nouvelle pour les altcoins ?

Une telle perspective, avec un ethereum à 8 000 dollars, laisse présager de très belles opportunités pour les altcoins. Cependant, en se penchant sur le cours de $TOTAL3, notons que les altcoins peinent à former de nouveaux sommets, bloqués sous la résistance depuis 2021 autour des 1 130 milliards de dollars.

À ce jour, ce sont bitcoin, ethereum et les stablecoins qui attirent les investisseurs. Pour autant, quelques altcoins parviennent à décoller, comme HYPE, XRP ou SOL.

Cependant, la tendance est loin d’être généralisée. Cela met en exergue une évolution en matière de maturité. Les gros actifs attirent la finance traditionnelle, les RWA se développent, mais les actifs à plus petite capitalisation sont bien plus risqués et peinent à rebondir.

Pour aller plus loin sur le sujet :