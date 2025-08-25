Alerte Bitcoin : les positions « long » liquidées et le spectre des 110 000 $ plus menaçant

Le Bitcoin vient de rappeler une vérité que les traders oublient trop vite : le marché déteste la complaisance. Après un rebond dopé par le discours jugé accommodant de Jerome Powell vendredi, la première cryptomonnaie a brutalement chuté ce lundi. Le prix est tombé jusqu’à 111 300 $, entraînant dans sa chute des centaines de millions de dollars de positions à effet de levier.

Les baleines frappent au mauvais moment

En 24 heures, plus de 642 millions $ de positions longues ont été liquidées, dont 235 millions $ uniquement sur Bitcoin. Ethereum n’a pas été épargné, avec près de 155 millions $ partis en fumée. Au total, longs et shorts confondus, le marché a vu disparaître près de 807 millions $ de contrats dérivés.

La séquence a été amplifiée par une vente massive d’une baleine, qui a profité de la hausse de vendredi pour se délester. Résultat des courses, le rebond n’aura pas tenu plus de deux séances. Le Bitcoin a déjà perdu 11 % depuis son record du 14 août à 124 500 $.

D’ailleurs, les données on-chain confirment cette pression vendeuse. Les carnets d’ordres montrent un mur d’achats dans la zone des 110 500 $ à 109 700 $, avec des poches de liquidité plus bas, vers 108 000 $. Autrement dit, le marché pourrait vouloir “nettoyer” ces zones avant un éventuel rebond.

Le seuil des 110 000 $ en ligne de mire

Pour l’instant, les analystes s’accordent pour reconnaître la fragilité de la zone actuelle. Le trader Jelle par exemple, insiste sur la nécessité de tenir le niveau mensuel d’ouverture à 111 900 $. En dessous, la porte s’ouvre vers une correction plus profonde.

Même constat pour Captain Faibik, qui note un affaiblissement du support à 111 800 $. Selon lui, une cassure nette pourrait propulser le Bitcoin vers 107 000-108 000 $. De quoi tester la patience des haussiers.

$BTC Bulls are Still Defending the Key Support (111.8k)



As Support getting Weak, I think Bitcoin is likely to drop toward the 107K–108K zone soon 🔜#Crypto #Bitcoin #BTCUSD pic.twitter.com/ZcaG5RhrXE — Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) August 25, 2025

Un marché entre espoir et menace

Pour autant, tout le monde ne sombre pas dans le pessimisme. Certains y voient même une opportunité. Michael van de Poppe, fondateur de MN Capital, considère la zone sous les 112 000 $ comme une “entrée idéale” avant un nouveau mouvement haussier.

BitQuant, de son côté, maintient son objectif de 145 000 $ pour 2025. Dans le même temps, Gert van Lagen rappelle que la parabole de long terme reste intacte tant que la structure ne cède pas sous les 95 000 $.

Autrement dit, le marché oscille entre deux scénarios. Une purge technique de court terme ou une menace plus sérieuse sur la tendance haussière.

Conclusion : vigilance maximale

La cassure des 112 000 $ a déjà fait mal, mais le vrai test se situe plus bas, autour des 110 000 $. S’il tient, le Bitcoin pourrait rapidement retrouver son souffle. Mais si ce seuil cède, la correction pourrait se prolonger avec un risque de retomber dans les 100 000 $.

Somme toute, il y a une leçon qui s’impose. Dans un marché dominé par le levier, la volatilité frappe toujours plus fort qu’attendu. La bataille des 110 000 $ pourrait décider si cette alerte n’est qu’un avertissement ou le début d’une véritable capitulation.

Pour aller plus loin sur le sujet :