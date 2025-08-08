BTC $116,488.18 -0.14%
ETH $3,897.66 2.04%
SOL $176.52 1.86%
PEPE $0.000011 2.88%
SHIB $0.000012 2.14%
DOGE $0.22 4.04%
XRP $3.32 7.69%
Cryptonews Actualités Blockchain

LIVE – Actualité crypto le 8 août : Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), régulation…

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 
Pourquoi nous faire confiance
L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

À l’approche du week-end, les cryptomonnaies opèrent un léger rebond, notamment ethereum qui évolue désormais à plus de 3 900 dollars. Quant à bitcoin, il reste autour des 116 000 dollars. Avec un rebond sur la paire ETH/BTC, le rapport de force entre ces deux actifs évolue en faveur des altcoins. Une bonne nouvelle pour ceux qui croient aux narratives comme les RWA, l’IA, le DePIN, les memecoins et bien plus encore.

Dans ce contexte, l’actualité est plutôt conséquente. Par exemple, la SEC et Ripple ont déposé, quelques heures plus tôt, un abandon conjoint des appels, ce qui met définitivement un terme à l’affaire juridique la plus importante de l’industrie.

Une bonne nouvelle à long terme pour le Web 3 et les cryptos, disposant d’un soutien politique sans faille depuis l’arrivée de Trump. Mais ce n’est pas tout, découvrez la suite dans notre couverture en live de l’actualité :

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,058,500,456,426
5.64
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$116,488
0.14 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$3,898
2.04 %
Ethereum

Plus d'articles

Actualités DeFi
Trump nomme un pro-crypto à la banque centrale, le marché s’envole
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-08-08 11:00:00
Actualités Altcoin
Trump ouvre les retraites 401(k) aux cryptos : une révolution pour les investisseurs américains ?
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-08-08 10:00:00
Jürgen Hoffmann
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs