LIVE – Actualité crypto le 8 août : Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), régulation…

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

À l’approche du week-end, les cryptomonnaies opèrent un léger rebond, notamment ethereum qui évolue désormais à plus de 3 900 dollars. Quant à bitcoin, il reste autour des 116 000 dollars. Avec un rebond sur la paire ETH/BTC, le rapport de force entre ces deux actifs évolue en faveur des altcoins. Une bonne nouvelle pour ceux qui croient aux narratives comme les RWA, l’IA, le DePIN, les memecoins et bien plus encore.

Dans ce contexte, l’actualité est plutôt conséquente. Par exemple, la SEC et Ripple ont déposé, quelques heures plus tôt, un abandon conjoint des appels, ce qui met définitivement un terme à l’affaire juridique la plus importante de l’industrie.

Une bonne nouvelle à long terme pour le Web 3 et les cryptos, disposant d’un soutien politique sans faille depuis l’arrivée de Trump. Mais ce n’est pas tout, découvrez la suite dans notre couverture en live de l’actualité :

Pour aller plus loin sur le sujet :