LIVE : Actualité crypto, prédictions XRP et ASTER, régulation, RWA, bitcoin et ethereum

Ce mercredi matin, le marché crypto rebondit très légèrement. Bitcoin défend activement les 112 000 dollars et ethereum se retrouve, une nouvelle fois, aux porte des 4 200 dollars. Un rebond généralisé, s’expliquant par une temporisation du marché suite aux cascades de liquidations du début de semaine, mais pas seulement.

Avec la première baisse des taux d’intérêts, la masse monétaire M2 devrait exploser vers de nouveaux sommets. Ayant atteint ces dernières heures un record à plus de 22 200 milliards de dollars, la liquidité devrait se déverser progressivement vers les actifs numériques.

Pendant ce temps, le Web 3 accélère son institutionnalisation. Tether envisagerait une levée de fonds jusqu’à 20 milliards, pendant que le stablecoin mUSD de Metamask se rapproche progressivement des 100 millions de capitalisation. Avec une actualité particulièrement riche, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du secteur. Dans le même temps, découvrez les prédictions pour quelques altcoins comme XRP, ASTER et bien plus encore.

