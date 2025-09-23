Retraites US : neuf élus pressent la SEC d’ouvrir les 401(k) à la crypto

Neuf élus du Congrès américain ont envoyé une lettre au président de la SEC pour l’inciter à accélérer l’intégration des crypto dans les plans de retraite 401(k). Cette initiative marque une pression politique directe sur le régulateur. Il est appelé à traduire rapidement en règles concrètes l’ordre exécutif signé en août. L’enjeu est de taille. Ces plans de retraite pèsent plus de 12 trillions de dollars, et concernent 90 millions d’Américains.

La lettre des élus : un signal politique fort

Le 23 septembre 2025, neuf élus du House Financial Services Committee ont envoyé une lettre au président de la SEC Paul Atkins. Parmi eux, French Hill ou encore Ann Wagner. Leur objectif : obtenir dans les délais prévus une feuille de route qui permet aux gestionnaires de plans 401(k) d’inclure des actifs numériques.

Les parlementaires rappellent que l’ordre exécutif signé début août fixe un horizon de 180 jours pour définir un cadre. Ils estiment donc que la SEC doit agir sans attendre. Et qu’elle doit donner aux employeurs la certitude qu’ils pourront proposer des produits crypto conformes dès 2026. En clair, ces élus républicains veulent transformer rapidement une promesse politique en levier de croissance.

Par ailleurs, la régulation crypto reste éclatée aux États-Unis. Avec cette lettre, les élus incitent la SEC à se positionner. Ils espèrent ainsi combler ce vide réglementaire et limiter les hésitations des gestionnaires de plans, soucieux d’éviter toute responsabilité juridique.

Un marché colossal en jeu

Cet empressement s’explique par le poids économique des 401(k). Ces dispositifs de retraite, proposés par les employeurs américains, totalisent 12,1 à 12,5 trillions de dollars d’actifs. Ils concernent plus de 90 millions de participants. Cela en fait l’un des piliers de l’épargne aux États-Unis.

Une ouverture partielle aux cryptomonnaies aurait donc un impact considérable. Selon plusieurs estimations, une simple allocation de 1% représenterait près de 93 milliards de dollars de flux potentiels vers le marché crypto. En clair, même une petite exposition suffirait à créer un afflux de capitaux gigantesque. Il serait comparable aux vagues d’investissement observées lors du lancement des ETF sur le bitcoin.

Mais cette perspective ne fait pas l’unanimité. La volatilité des cryptos est élevée, et les pertes potentielles pourraient grandement fragiliser les retraités.

De l’ordre exécutif à la mise en œuvre

L’initiative des élus s’inscrit dans la continuité de l’ordre signé le 7 août 2025 par Donald Trump. Ce texte, intitulé « Democratizing Access to Alternative Assets for 401(k) Investors », a ouvert la porte aux actifs alternatifs. Parmi eux, la crypto ou encore l’immobilier.

Mais ce décret ne suffit pas à garantir une application immédiate. Pour que les cryptomonnaies puissent intégrer les menus de placements 401(k), la SEC doit définir plusieurs éléments. Parmi eux, les critères d’ « investor accreditation », les limites d’allocation, et surtout les responsabilités légales en cas de perte. C’est précisément sur ces points que la lettre des neuf élus intervient.

La pression politique grandit. Si la SEC se montre réceptive, les premières options crypto pourraient apparaître dès l’an prochain dans les plans de grandes entreprises américaines. À l’inverse, un retard prolongé ferait augmenter le sentiment d’incertitude.

Source : Lettre des élus

