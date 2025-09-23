Marchés en chute : voici la crypto que BlackRock a refusé de toucher lundi

La semaine a débuté dans la douleur pour le marché crypto. Le Bitcoin (BTC) a frôlé la perte du support des 110 000 $, entraînant l’ensemble des altcoins dans sa chute. Résultat : la capitalisation totale du marché a glissé sous la barre symbolique des 4 000 milliards $, pour clôturer autour de 3,9 trillions. Mais au milieu de ce bain de sang, un détail a retenu l’attention des analystes. BlackRock, premier gestionnaire d’actifs au monde, n’a effectué aucune transaction sur son fonds phare.

Lundi noir pour les ETF Bitcoin : BlackRock immobile pendant la tempête

Le 22 septembre, alors que la plupart des émetteurs enregistraient de lourds retraits, BlackRock a choisi de ne rien faire. Zéro flux entrant : zéro flux sortant. Une absence totale de mouvement qui a tranché avec l’agitation du reste du marché. Pendant ce temps, la concurrence subissait un véritable exode :

Fidelity (FBTC) : -276,7 M$

ARK Invest (ARKB) : -52,3 M$

Grayscale (GBTC) : -24,6 M$

VanEck (HODL) : -9,5 M$

Au total, les ETF spot Bitcoin ont vu 363,1 M$ s’évaporer en une journée. Cette passivité de BlackRock interroge. Était-ce une stratégie volontaire pour ne pas amplifier la panique, ou un simple hasard lié à l’absence de flux institutionnels ce jour-là ?

Le retournement brutal du lendemain

L’accalmie n’a pas duré. En effet, au cours de cette journée, BlackRock a finalement bougé et de façon spectaculaire. L’IBIT a enregistré près de 980 M$ de sorties nettes, l’un des plus gros mouvements de l’année pour le géant de la gestion d’actifs.

Ce décalage entre le “silence” du lundi et le choc du mardi illustre parfaitement la nervosité actuelle du marché. Les institutionnels temporisent, mais quand la décision tombe, elle pèse lourd sur la liquidité.

Ethereum sous pression

Si BlackRock a évité Bitcoin le lundi, il n’a pas épargné Ethereum. Le fonds ETHA a enregistré 15,1 millions $ de retraits, un mouvement qui s’inscrit dans une tendance plus large : les ETF Ethereum ont perdu 76 millions $ en une seule journée.

Fidelity, avec son FETH, a mené la sortie avec 33,1 millions $, suivi par Bitwise (22,3 millions $) et Grayscale (5,5 millions $). À l’inverse, VanEck, Franklin et Invesco sont restés neutres, mais leurs volumes d’échange plus modestes relativisent cette stabilité apparente.

Ces chiffres confirment une réalité : dès que le climat de marché se dégrade, Ethereum reste plus vulnérable que Bitcoin. D’une part, son écosystème complexe (staking, DeFi, NFT) amplifie les arbitrages. D’autre part, son profil plus spéculatif en fait une cible prioritaire pour les retraits institutionnels.

Pour autant, le potentiel de l’ETH ne disparaît pas. Son rôle central dans la finance décentralisée et l’essor des preuves à divulgation nulle (ZK-proofs) restent des catalyseurs puissants à moyen terme. Mais à court terme, l’attitude des grands gestionnaires comme BlackRock rappelle que l’ETH n’a pas encore le statut de “digital gold” que le Bitcoin revendique.

Que faut-il retenir ?

L’épisode de ce début de semaine montre à quel point les ETF crypto sont devenus un baromètre instantané de la confiance des investisseurs. Quand les flux se tarissent, le prix vacille immédiatement. Et quand les géants comme BlackRock décident de couper massivement, l’impact est démultiplié.

Le fait que BlackRock ait choisi de ne pas bouger lundi, alors que tout le marché vendait, envoie un signal ambigu. Cela peut être interprété comme une volonté de ne pas céder à la panique immédiate, mais aussi comme le signe qu’un ajustement plus massif se préparait en coulisse. Et ce mardi l’a confirmé.

Source : Coinglass

