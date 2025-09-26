Actualité crypto, prédiction XRP et ASTER, régulation crypto, bitcoin et ethereum

En cette fin de semaine, le marché évolue légèrement dans le vert. Toutefois, bitcoin et ethereum se retrouvent actuellement sous des niveaux majeurs. Oscillant respectivement sous les 110 000 dollars et les 4 000 dollars, la perte de niveaux clés fragilise très clairement la tendance haussière.

Rebond à venir durant les prochaines semaines ? Pas forcément, cela dépendra fortement de la capacité des deux plus importantes cryptomonnaies à regagner leurs pivots techniques. Du côté des institutionnels, les ETF bitcoin et ethereum se retrouvent actuellement dans le rouge. Avec des flux sortants de quelques centaines de millions de dollars, la situation évolue de manière défavorable.

Pendant ce temps, l’écosystème Hyperliquid connaît de nouvelles difficultés, notamment avec le « rug » de HyperVault, pendant que des projets comme Aster gagnent en traction. Changement de tendance sur le marché ? Avec les nombreuses actualités qui prennent place au sein de l’industrie, découvrez notre couverture en temps réel des dernières avancées et nos prédictions pour certains altcoins.

Pour aller plus loin sur le sujet :