Bitcoin chute : les HODLers encaissent 120 M$ de profits en pleine panique

La dernière correction de Bitcoin a surpris plus d’un investisseur, mais pour certains profils particuliers, c’était jour de paie. En effet, alors que le BTC plongeait vers les 112 000 $, un groupe bien particulier a choisi son moment : les HODLers. Ce sont les baleines qui conservent leurs BTC depuis plus de 155 jours et possèdent plus de 1 000 jetons. Ces derniers ont réalisé plus de 120 millions de dollars de profits en une seule journée.

Quand les mains fortes vendent

Les ventes massives en question, coïncident avec le début de la correction du 21 septembre. En effet, sur la période concernée, le “Realized Profit” a enregistré un pic brutal. C’est un indicateur qui traduit de façon très concrète, le fait que les détenteurs les plus solides du marché ont pris leurs gains.

Habituellement, les long-term holders (LTHs) incarnent la stabilité du marché. Ils vendent rarement et traversent les cycles sans céder à la panique. Pourtant, l’histoire montre qu’ils savent parfois enclencher des prises de bénéfices ciblées. Bien qu’il s’agisse généralement d’épisodes sporadiques, ils peuvent amplifier la chute du prix.

La vague du 21 septembre illustre cette mécanique. En libérant 120 M$ au moment où le prix commençait à faiblir, ces baleines ont accentué la pression vendeuse. Ce n’est pas un hasard si la chute a trouvé son point bas dans la foulée.

Les short-term holders capitulent

À l’inverse, les short-term holders (STHs) ont agi dans un autre registre. Eux n’ont pas vendu pour engranger des profits, mais par capitulation. On-chain, plus de 15 700 BTC ont été envoyés aux exchanges à perte. Cela représente près de 1,8 milliard $ liquidés dans un contexte de panique.

Ces acteurs, présents sur le marché depuis moins de cinq mois, sont souvent considérés comme des mains faibles. Typiquement, ce sont des positions qui supportent assez mal les phases de volatilité. Le cas échéant, leurs positions sont généralement liquidées à perte.

Un cycle qui reste favorable aux HODLers

Malgré ces prises de profits ponctuelles, la tendance de fond reste claire. Les LTHs ont déjà engrangé plus de 3,4 millions de BTC en profits réalisés depuis le début du cycle haussier actuel. Ce chiffre dépasse presque tous les précédents cycles, confirmant que les mains fortes savent optimiser leurs sorties partielles.

En d’autres termes, ces ventes ne marquent pas un retournement de marché ; du moins pour l’instant. Elles rappellent toutefois que même les “diamond hands” ajustent leurs positions quand la liquidité est favorable.

Situation technique : un rebond fragile

L’impact de cette prise de bénéfice continue de s’observer sur le cours du Bitcoin en cette fin de journée. Le BTC a en effet, cassé la barrière psychologique des 110 000 $ à la baisse. Sous pression depuis le début de la journée, la tendance est clairement baissière. Les prix évoluent sous toutes les moyennes mobiles exponentielles (EMA 20, 50, 100 et 200). Ces courbes descendent et s’écartent les unes des autres. C’est un signe fort de mouvement baissier.

Un premier support s’est formé autour des 109 000 $. C’est là que le marché a tenté un rebond technique. Mais ce sursaut reste fragile. La résistance immédiate se trouve à 110 000 $, puis à 111 000 $, niveau aligné avec l’EMA 200. Tant que ces seuils ne sont pas repris, la pression vendeuse devrait dominer.

Les volumes sur les dérivés diminuent, la volatilité implicite grimpe et les positions sur le court terme se fragilisent. En somme le marché est nerveux, très nerveux avec un Fear & Greed Index qui se rapproche dangereusement de la peur. Les supports tiennent encore, mais la prudence reste de mise.

Avertissement mais pas encore de capitulation

Les 120 M$ de profits encaissés par les HODLers montrent une chose : même les acteurs les plus solides savent tirer parti des phases de panique. Leur mouvement n’est pas un signe de faiblesse, mais un ajustement stratégique.

En revanche, la capitulation des short-term holders rappelle la vulnérabilité du marché. Tant que Bitcoin défend ses supports, la tendance de fond demeure haussière. Mais dans un contexte de volatilité accrue, les prochaines semaines seront décisives pour confirmer si cette correction n’était qu’un souffle ou le début d’un vrai renversement.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Glassnode

