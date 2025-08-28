LIVE : Actualité crypto sur Ethereum, Solana, XRP (Ripple), Bitcoin et la régulation

Les fondamentaux s’améliorent pour l’industrie crypto, accélérant son déploiement dans la TradFi. Récemment, un partenariat massif a été conclu entre Trump Media et Crypto.com, débouchant sur la constitution d’une trésorerie en CRO à hauteur d’un milliard de dollar. Pendant ce temps, Google travaille sur sa propre blockchain en Layer 1 avec des ambitions institutionnelles.

En parallèle, le marché crypto reste stable, inscrivant toutefois un léger rebond ce jeudi 28 août. Ethereum s’approche des 4 600 dollars, pendant que bitcoin regagne les 113 000 dollars. Dans les meilleures performances sur ces dernières heures, nous retrouvons des altcoins comme $HYPE, $WEN, $RAY ou $SOL.

Avec de nouvelles entreprises qui s’intéressent au marché ,et les cryptos qui rebondissent, les planètes s’alignent pour une jambe haussière durant la rentrée en septembre. Est-ce le scénario à privilégier ? Quoi qu’il en soit, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du marché.

Pour aller plus loin sur le sujet :