LIVE : Actualité crypto du 18 août – Bitcoin, XRP (Ripple), altcoins et ethereum

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Le marché des cryptomonnaies continue progressivement sa chute. Bitcoin se rapproche des 115 000 dollars, pendant qu’ethereum reprend progressivement la direction des 4 000 dollars alors qu’il se trouvait aux portes d’un nouveau sommet grâce aux ETFs.

Toutefois, l’actualité reste conséquente, de nombreux niveaux sont à surveiller attentivement et seront déterminants pour les prochains mois, notamment en raison de l’évolution de la macroéconomie.

Dans ce contexte, sur Cryptonews, nous vous proposons une couverture en temps réel des sujets clés du marché. Que ce soit Bitcoin, Ethereum, XRP ou tout autre altcoin, découvrez les informations les plus importantes sur vos actifs préférés.

Pour aller plus loin sur le sujet :