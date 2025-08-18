BTC $115,243.99 -2.62%
ETH $4,306.33 -5.66%
SOL $181.70 -5.77%
PEPE $0.000010 -4.36%
SHIB $0.000012 -4.29%
DOGE $0.22 -4.56%
XRP $2.97 -4.99%
Cryptonews Actualités Bitcoin

LIVE : Actualité crypto du 18 août – Bitcoin, XRP (Ripple), altcoins et ethereum

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 
Pourquoi nous faire confiance
L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Le marché des cryptomonnaies continue progressivement sa chute. Bitcoin se rapproche des 115 000 dollars, pendant qu’ethereum reprend progressivement la direction des 4 000 dollars alors qu’il se trouvait aux portes d’un nouveau sommet grâce aux ETFs.

Toutefois, l’actualité reste conséquente, de nombreux niveaux sont à surveiller attentivement et seront déterminants pour les prochains mois, notamment en raison de l’évolution de la macroéconomie.

Dans ce contexte, sur Cryptonews, nous vous proposons une couverture en temps réel des sujets clés du marché. Que ce soit Bitcoin, Ethereum, XRP ou tout autre altcoin, découvrez les informations les plus importantes sur vos actifs préférés.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,080,737,497,390
-1.53
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$115,244
2.62 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,306
5.66 %
Ethereum
XRP
XRP
$2.97
4.99 %
XRP

Plus d'articles

Actualités Altcoin
Ripple reprend des forces : le XRP prêt à dominer les altcoins au troisième trimestre
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-08-18 08:56:40
Actualités Altcoin
Les Whales et les institutions misent tout sur Ethereum avant de nouveaux sommets
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-08-18 07:05:00
Jürgen Hoffmann
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs