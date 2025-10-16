LIVE : Actualité bitcoin et ethereum, prédiction XRP (Ripple), ETF crypto, altcoins…

Ce jeudi 16 octobre, le marché crypto évolue dans le vert. Bitcoin et ethereum défendent activement leurs supports, se situant respectivement à 110 000 et 4 000 dollars. Si le marché continue sa chute, cela pourrait remettre en question la tendance haussière durant les prochains mois. Dans ce contexte, nous vous proposons une couverture en temps réel de différents actifs : prédictions, niveaux à surveiller, données on-chain et bien plus encore.

ETFs crypto en approche pour la fin d’année 2025

D’un point de vu réglementaire, la situation continue de se débloquer. En effet, l’émetteur américain Volatility Shares a déposé une demandé auprès de la SEC pour des ETF avec effet de levier x 5, à la fois sur des cryptomonnaies et des actions TradFi.

De son côté, CoinShares a officiellement déposé sa demande pour l’ETF XRP sur le Nasdaq. Une fin d’année explosive ? Les flux institutionnels risquent de décoller en faveur des cryptomonnaies.

🚨 JUST IN: CoinShares has officially filed its application to list the CoinShares $XRP ETF (ticker: XRPL) on Nasdaq. pic.twitter.com/FwEZYw9Nxh — RippleXity (@RippleXity) October 15, 2025

