Nouveau record pour l’or : en route vers les 4 000 dollars ?

Le métal jaune, reconnu historiquement pour ses propriétés physiques, et son rôle dans la construction des échanges monétaires, atteint de nouveaux sommets. Une dynamique qui est amorcée par plusieurs facteurs fondamentaux. Faisons un point sur la situation et voyons les niveaux techniques à surveiller.

L’or, un actif qui réagit en prévision de la décision de la FED

Les données récentes sur la création d’emploi aux États-Unis a légèrement bouleversé les marchés. Avec la création de 22 000 emplois en août, la croissance est limitée avec les tarifs douaniers appliqués par Donald Trump. Dans ce contexte où le dollar est fragilisé, les marchés financiers anticipent quelques baisses de taux d’ici la fin d’année.

Les taux actuels sont de 4,5 %. Le prochaine FOMC se tenant le 17 septembre, le consensus table sur une première baisse de 0,25 bps à hauteur de 94 %. Pour le 29 octobre, une second baisse qui porterait les taux à 3,75 – 4,00 % à hauteur de 80 %, et enfin, une troisième baisse pour le 10 décembre.

Toutefois, l’injection de liquidités dans l’économie et l’assouplissement de la politique monétaire pourrait augmenter la masse monétaire et remettre sur la table le risque d’une inflation galopante. Ce constat est l’un des facteurs de la hausse actuelle de l’or. Par ailleurs, ce mardi 9 septembre, les chiffres de l’emploi sont révisés à la baisse. Avec 900 000 postes en moins, c’est une correction historique qui conforte une nouvelle fois cette baisse de taux.

Nouvel ATH propulsé par l’accumulation des banques centrales

Face à l’incertitude globale qui perdure depuis plusieurs années, la multiplication des conflits géopolitiques, et les bouleversements en matière de politique commerciale, les banques centrales accélèrent leurs achats en or. Une manière de se tourner vers des actifs refuges pour éviter l’érosion des réserves.

D’après les informations rapportées par South China Morning Post, c’est le dixième mois consécutif que Pékin augmente ses avoirs en or. Monnaie ultime et valeur refuge aux yeux de la chine, l’augmentation de 60 000 onces en août permet au pays d’atteindre les 253,8 milliards de dollars en réserve.

Pour la Russie, les réserves se stabilisent, les finances étant destinées à l’économie de guerre avec une part conséquente du PIB pour faire face à l’Ukraine. D’autres pays comme la Turquie et la Pologne accumulent également, réduisant dans la foulée la dépendance au dollar américain.

Des perspectives favorables à la formation de nouveaux sommets ?

L’once d’or continue de former de nouveaux sommets, dépassant désormais les 3 650 dollars. Depuis le franchissement du précédent sommet, formé en avril 2025, le cours accélère à la hausse et laisse clairement les vendeurs sur le côté. Vous pouvez constater une accélération de la tendance, notamment depuis le 5 septembre, avec une hausse de plus de 100 dollars en quatre jours.

En route vers les 4 000 dollars ? Pas tout de suite. Pour le moment, un premier objectif se positionne à 3 750 dollars (extension 1.618 de Fibonacci).

La situation est à surveiller attentivement, la tendance est puissante, et devrait se prolonger ainsi tant qu’il n’y aura pas un retournement à la baisse avec des creux et sommets descendant. Par ailleurs, ce mouvement s’explique par la durée de l’accumulation sous la résistance, et ne donne pas de signe d’essoufflement à ce jour.

