Trump prépare sa liste pour la Fed : 3 candidats pro-crypto en lice

Le mandat de Jerome Powell approche son terme. En effet, son rôle à la tête de la Réserve fédérale américaine s’achève au mois de mai l’année prochaine. Et la Maison-Blanche planche déjà sur sa succession. Selon l’administration Trump, 11 candidats sont actuellement pressentis. Parmi eux, trois profils se distinguent par leur ouverture affichée envers les cryptomonnaies.

Trump trace le chemin vers une Amérique Full Crypto ?

Le cap des taux d’intérêt américains influençant directement la liquidité mondiale. La prochaine nomination à la tête de la Fed marquera sans aucun doute, une étape importante dans la posture des USA vis-à-vis de la crypto. En toute vraisemblance, une politique monétaire où le marché crypto sera probablement élevé au rang de paramètre macroéconomique.

En clair, la nomination d’un président plus favorable aux actifs numériques pourrait remodeler en profondeur le paysage des investissements crypto. Une nouvelle ruée potentielle vers ces actifs dans un mouvement de redirection massif de capitaux privés et institutionnels. En témoigne d’ailleurs le décret signé par Trump pour autoriser l’investissement crypto via les fonds de retraite.

Fed Governor Waller, recent dissenter and on the short-list to become Fed Chair next year, will talk about monetary policy, inflation and the Fed’s outlook for the rest of this year; he is slated to begin at 5:00pm CDT. pic.twitter.com/ljPHyaaWGR — Market Rebellion (@MarketRebels) August 28, 2025

Rick Rieder : l’option BlackRock

Cette valse n’en est qu’à son prélude et pourtant, un nom retient déjà l’attention des observateurs. Il s’agit de Rick Rieder, directeur des investissements en obligations mondiales chez BlackRock.

Ce dernier, pro crypto, n’a jamais caché sa conviction que le Bitcoin est désormais une constante de l’économie. D’ailleurs, lors d’une sortie médiatique l’année dernière, il avait notamment exhorté les grands portefeuilles à y consacrer un part considérable dans leurs allocations d’actifs.

En outre, BlackRock lui-même est un acteur important de l’actuel paysage crypto. L’entreprise pilote aujourd’hui les plus importants ETF Bitcoin et Ethereum du marché. Si Reider devaient occuper le fauteuil de président de la Fed dans de telles conditions, ce serait un signal fort pour le marché crypto. La banque centrale américaine confierait son gouvernail à un acteur intimement lié à la montée en puissance des cryptos.

Bowman et Waller : deux gouverneurs favorables à l’innovation

Bien que le profil de Reider fasse déjà jubiler les crypto-lovers, il y a aussi deux autres noms qui font tout autant d’émule. Michelle Bowman et Christopher Waller, tous deux membre de l’actuel conseil des gouverneurs de la Fed.

Tout comme Reider (peut-être dans une moindre mesure), leurs récentes déclarations trahissent déjà une volonté ouverte d’intégrer les cryptos dans l’analyse des autorités monétaires. Il y a peu, Bowman a même émis l’idée que certains travailleurs de la Fed investissent directement en crypto pour plus d’immersion. Un esprit d’ouverture et de subversivité rarement affiché au sein de la banque centrale.

Pour Waller, le système bancaire traditionnel n’a rien à craindre des paiements crypto opérant en dehors des structures traditionnelles. Cette nouvelle technologie de transfert n’est donc pas une menace systémique. Deux visions en décalage net avec celle de Powell plus prudente, voire méfiante.

Pourquoi cela change tout pour le marché crypto

Quoi qu’il en soit, il est certain que le positionnement du futur président de la Fed va peser lourd sur ce nouveau paradigme crypto. Les baisses de taux favorisent généralement les actifs risqués, dont les cryptos. Mais au-delà de la politique monétaire classique, la vision que la Fed adoptera vis-à-vis du secteur numérique déterminera son intégration future dans l’économie américaine.

Si un pro-crypto comme Rieder, Bowman ou Waller prend les commandes, la perception du marché changera. La cryptomonnaie en générale, ne serait plus une périphérie spéculative. On serait désormais en présence d’une classe d’actifs que même la Fed doit comprendre et encadrer intelligemment.

Il faut rappeler que Jerome Powell, même s’il quitte la présidence en mai, restera membre du conseil des gouverneurs de la Fed jusqu’en 2028. Ses prises de parole continueront donc d’influencer les marchés. Toutefois, son influence sera reléguée au second plan face au poids symbolique et opérationnel du futur président.

