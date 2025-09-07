XRP en train de perdre son pari face au Bitcoin : voici pourquoi

Le début d’année avait nourri de très grands espoirs chez les partisans de XRP. En effet, le token a dépassé sa moyenne mobile des 200 jours à ce moment-là. C’est cela qui a notamment laissé croire qu’il pouvait enfin grappiller du terrain sur le Bitcoin. Mais c’était sans compter sur le changement de dynamique de ses deux derniers mois sur la paire XRP/BTC. Ce qui ressemblait à un breakout se transforme peu à peu en double top, un signal technique qui n’est typiquement pas haussier.

Un élan qui s’essouffle : des niveaux techniques inquiétants

En réalité, le cours de XRP a tenté par deux fois, de franchir la zone des 0,00003200 BTC. Mais à chaque fois, cela s’est soldé par un échec. Or chacun de ces rejets a rapproché XRP de ses supports habituels. La structure du marché laisse désormais penser que l’élan haussier s’estompe.

Dans l’état actuel des chose, la ligne à surveiller reste 0,00002200 BTC. Historiquement, une cassure nette sous ce niveau ouvre presque mécaniquement la voie vers 0,00002000 BTC. Les moyennes mobiles, de leur côté, s’aplatissent, signe que la tendance perd en force et qu’aucun camp ne reprend l’avantage.

À plus court terme, le tableau n’est pas plus rassurant. Le pair reste coincé entre une résistance à 0,00002600 BTC et la moyenne des 200 jours. Chaque rebond est vite étouffé. Chaque tentative de défense paraît moins convaincante. Les vendeurs dominent la cadence.

Mais le Bitcoin garde la main

Cette faiblesse est particulièrement frappant puisque le Bitcoin continue d’afficher sa résilience. Le roi des cryptos se négocie au-dessus des 111 000 $, confirmant sa stature d’actif leader du marché. XRP, lui, tient à 2,83 $ contre le dollar, mais perd du terrain face à BTC.

Le contraste est d’autant plus saisissant que le Bitcoin attire encore la confiance des investisseurs. XRP en revanche donne l’impression donne plus l’impression d’une accalmie malgré ses performances face au BTC. Sans un mouvement décisif au-dessus de ses résistances, il est condamné à rester en retrait.

Analyse : un pari perdu d’avance ?

L’écart de perception joue un rôle majeur. Bitcoin est de plus en plus vu comme un actif refuge numérique, avec une reconnaissance institutionnelle croissante. XRP, malgré ses progrès juridiques et techniques, reste perçu comme un actif spéculatif.

Techniquement, le marché envoie aussi un message clair. Tant que XRP ne reprend pas 0,00003200 BTC avec conviction, l’avantage reste du côté du Bitcoin. Le scénario le plus probable reste une lente dérive vers des supports plus bas, accentuant la dépendance du XRP au climat global du marché.

XRP sous pression, Bitcoin imperturbable

XRP voulait démontrer qu’il pouvait rivaliser avec Bitcoin sur le long terme. Mais la réalité des chiffres et des graphiques rappelle une évidence : pour l’instant, le BTC garde la main.

Si XRP échoue à défendre ses supports stratégiques, il risque de voir son pari se transformer en aveu d’impuissance. À l’inverse, seul un franchissement net des résistances inverserait la tendance. En attendant, le sens de la bataille se lit comme ceci : Bitcoin avance, XRP recule.

Source : Tradingview

