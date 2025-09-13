Dogecoin Golden Cross confirmé : bull run DOGE à +38%

Dogecoin attire de nouveau l’attention des traders. Le Golden Cross, formation technique rare, est apparu sur son graphique en 4 heures. Ce signal survient lorsque la moyenne mobile court terme croise à la hausse la moyenne long terme. Il est souvent interprété comme le déclencheur d’une phase haussière durable. Et il n’a pas manqué de mettre le marché en émoi alors que l’altcoin season index est à 71 / 100.

Un signal technique majeur dans ce contexte haussier

C’est un véritable coup de théâtre puisque ce nouveau croisement invalide le Death Cross apparu fin août. À l’époque, le prix s’était enlisé dans une zone de stagnation. La situation est désormais différente. Depuis le début de la semaine, Dogecoin a gagné 38 %, et affiche encore +14 % sur 24h, avec un prix à 0,2961 $.

Ce regain d’intérêt ne s’explique pas par ce seul événement technique. En fait, l’actualité autour d’un ETF Dogecoin alimente également la dynamique.

En effet, le fonds Rex-Osprey Doge ETF (DOJE), premier produit de ce type, a obtenu son feu vert au titre de l’Investment Company Act of 1940. A la base, le produit aurait dû être lancé jeudi dernier. Mais l’opération a finalement été reportée à une date ultérieure. Toutefois, les analystes de Bloomberg estiment que cela pourrait se faire dès la semaine prochaine.

Cette perspective place Dogecoin sur la même trajectoire que Bitcoin et Ethereum. En effet, la création d’un marché dérivé autour de ces deux cryptomonnaies a énormément contribué à renforcer la légitimité auprès des investisseurs institutionnels.

Quelles perspectives techniques à court terme ?

La demande directe est un autre facteur clé du sursaut. La société CleanCore Solutions par exemple, a déjà accumulé plus de 500 millions de DOGE, avec pour objectif, un milliard de tokens. Ce trésor de guerre, destiné à être constitué en moins de 30 jours, envoie un signal fort. L’engagement d’entreprises réelles dans l’écosystème DOGE vient crédibiliser l’idée d’un actif plus qu’anecdotique.

Si la tendance reste solide, le marché doit encore franchir des résistances. La zone des 0,27 à 0,29 $ se présente comme un obstacle immédiat.

En cas de franchissement net, les acheteurs pourraient viser le seuil psychologique des 0,30 $, puis la zone des 0,35 $. À l’inverse, un retour sous 0,25 $ affaiblirait le scénario haussier et rouvrirait la porte à une consolidation vers 0,22 $.

Dogecoin retrouve son souffle

Avec un Golden Cross confirmé, une hausse de 38 % sur la semaine, un ETF en préparation et une accumulation institutionnelle, Dogecoin sort clairement de sa torpeur. Le sentiment de marché bascule de la prudence vers l’optimisme.

Pour les investisseurs, Dogecoin a retrouvé un catalyseur haussier fort. Mais dans un environnement volatil, la prudence reste de mise. La bataille des niveaux techniques décidera si ce signal marque le début d’un vrai bull run, ou une simple flambée éphémère. Toutefois, au vu de l’altsaison qui se profile, DOGE semble bien parti.

Maxi Doge : le cousin débridé qui surfe sur l’effet Dogecoin

La dynamique haussière de Dogecoin rejaillit sur d’autres memecoins, et Maxi Doge (MAXI) en est le parfait exemple. Positionné comme une version “musclée” du DOGE originel, le projet attire une communauté de plus en plus active.

Son narratif : une approche ultra agressive assumant pleinement la volatilité pour un potentiel x1 000. Une vision notamment implémentée via son branding provocateur et ses mécanismes de burn réguliers.

Sur le plan chiffré, Maxi Doge affiche un volume quotidien moyen de 18,5 millions $, avec une capitalisation encore modeste d’environ 120 millions $. Avec une prévente toujours en cours, ce profil “low cap” amplifie la volatilité mais ouvre aussi un potentiel de croissance bien supérieur à celui du DOGE classique.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Tradingview

