XRP vise 10 $ : ce partenariat Mastercard qui promet un bond de 200 %

Le cours de XRP recule légèrement à 2,94 $, en baisse de 3 % sur 24h. Pourtant, certains analystes voient déjà beaucoup plus haut. Selon Crypto Joe, la configuration actuelle rappelle les cycles passés, marqués par des phases de consolidation avant de nouvelles envolées paraboliques. Son objectif est précis : 9,63 $, soit une progression de plus de 200 %.

Mastercard, WebBank et XRP : une alliance explosive

Cette cible découle d’une lecture des zones de liquidité. Dans les précédents bull runs, XRP a systématiquement explosé à la hausse après avoir franchi ces seuils. Pour l’analyste, le marché répète une mécanique bien connue.

Ce scénario technique coïncide avec une annonce qui agite la communauté : un partenariat entre Mastercard, XRP et WebBank. L’objectif ? Lancer une carte de crédit alimentée par la blockchain XRP, dont le déploiement est attendu le 25 août 2025.

La combinaison intrigue. Mastercard apporte sa force mondiale en paiements. XRP fournit son infrastructure rapide et peu coûteuse pour les règlements transfrontaliers. WebBank, une banque américaine régulée, ajoute la couche de conformité indispensable pour intégrer pleinement ce produit dans le système financier.

Un détail a d’ailleurs renforcé les spéculations. Gemini a publié une affiche à New York avec le slogan “Prepare your bags”, accompagnée d’un visuel d’une carte Mastercard estampillée XRP. La mention “Issued by WebBank” laisse penser qu’un lancement officiel est imminent.

Entre euphorie et prudence

La concrétisation de ce projet permettrait à Mastercard de prendre une sérieuse option sur le nouveau paradigme du Web3 qui prend silencieusement forme. Le géant américain y joue entre autres, son influence et sa domination sur le marché.

D’autant plus des voix ne cessent de s’élever pour dénoncer cette hégémonie ainsi que ses effets délétères notamment pour le portefeuille de l’utilisateur. Une carte de crédit adossée à XRP offrirait un cas d’usage massif, bien au-delà de la spéculation. Le XRP s’installerait durablement dans le quotidien des consommateurs et renforçant au passage son statut d’actif financier.

🍿 MasterCard x XRP⁰MASS ADOPTION IN 3 DAYS



Millions will use crypto every day without even knowing it.



Here’s how $XRP kills the “crypto is hard” narrative 🧵👇 pic.twitter.com/akPh38hRt6 — Smart Degen (@smartsdegen) August 21, 2025

Cela dit, les modalités précises n’ont pas encore été dévoilées. La carte utilisera-t-elle directement les rails XRP ? Quelle sera la part de Ripple, Gemini et Mastercard dans l’opération ? La communauté attend des détails clairs avant de parler de révolution.

Les baleines déjà embusquées

L’actuelle configuration du marché pour Ripple rajoute une couche supplémentaire de complexité au projet. En effet, les investisseurs institutionnels sont tiraillés entre accumulation du XRP et opération de prise de bénéfice dantesque.

Une ambivalence qui apporte un facteur de volatilité considérable tout en rendant un peu plus floue, l’émergence d’une tendance nette. Mais qu’à cela ne tienne, la perspective d’une intégration avec Mastercard agit déjà comme un catalyseur psychologique. Si la nouvelle est confirmée, la spéculation pourrait s’emballer rapidement.

Un moment décisif pour XRP

L’histoire et l’actualité se croisent. D’un côté, l’analyse des cycles suggère que XRP est prêt pour une nouvelle jambe haussière vers 9,63 $. De l’autre, un partenariat avec Mastercard et WebBank pourrait transformer la narration. De simple actif spéculatif, XRP deviendrait un outil concret de paiement global.

Les prochaines semaines seront donc cruciales. Si le lancement de la carte est validé et que le marché suit le scénario des cycles passés, XRP pourrait bien s’apprêter à vivre son chapitre le plus explosif.

Maxi Doge : Le contre-champ déjanté qui bouscule la hiérarchie

Parmi les combats de launchpads sur Solana, un autre acteur détonne : Maxi Doge, un memecoin Ethereum loin d’être un concurrent classique.

Ce projet se vend comme le fils BodyBuilder de Dogecoin, prônant la dérision avec un style visuel musclé, une prévente structuré en 50 paliers progressifs (de 0,00025 $ à 0,0002745 $), et un APY staking colossal entre 224 % et 383 %.

Ce qui marque son avancée fulgurante :

Rapidité , comme dans le modèle des bots sur Solana, mais ici à coups de hype et de FOMO.

, comme dans le modèle des bots sur Solana, mais ici à coups de hype et de FOMO. Elan viral : plus de 1,5 million de dollars levés en prévente.

: plus de 1,5 million de dollars levés en prévente. Vision spéculative assumée : environ 233–383 % de retour potentiel sur staking, mais sans fondement réel au-delà de la hype.

Maxi Doge vient donc brouiller le jeu à la croisée des bots, de la gamification et de la spéculation pure. Il rappelle que le succès d’un memecoin ne s’appuie ni sur la technologie, ni sur la communauté historique, mais bien sur l’ingénierie de la psychologie de masse.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Pour aller plus loin sur le sujet :