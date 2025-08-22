Bull run crypto : Bitcoin explose, XRP s’aligne avec +3%

Le marché crypto et XRP se sont enflammés après le discours de Jerome Powell. Le président de la Réserve fédérale a confirmé que la perspective d’une baisse de taux en septembre était bien sur la table. Le message a suffi pour déclencher une vague d’achats sur le Bitcoin. Résultat : la première cryptomonnaie s’est envolée à 116 902 $, entraînant dans son sillage l’ensemble des altcoins majeurs.

XRP profite, mais reste sous pression

Parmi eux, XRP a bondi de 3 % avec une reprise de l’Open Interest sur les ETF au comptant. L’actif a brièvement touché 2,92 $ avant de se heurter à une résistance majeure. Le rejet brutal, accompagné d’un volume de 69 millions, confirme que la zone des 2,92–3 $ reste un plafond difficile à franchir.

Dans les heures qui ont suivi, la pression vendeuse a repris le dessus. Près de 470 millions de XRP ont été liquidés par des institutionnels en deux jours, alourdissant l’offre sur le marché. La correction a ramené le prix vers 2,80 $, niveau qui sert désormais de support fragile. Chaque retest affaiblit cette base et augmente le risque d’une glissade vers 2,75 $.

Des signaux contradictoires

Le paradoxe est frappant. Sur la chaîne, l’adoption progresse. Le 18 août, les volumes de règlement ont explosé de 500 %, atteignant 844 millions de tokens transférés en une seule journée. Pourtant, cette vigueur fondamentale ne se traduit pas dans les prix, écrasés par les liquidations massives et une confiance institutionnelle hésitante.

À cela s’ajoutent des vents contraires réglementaires. La SEC a reporté à octobre ses décisions sur les ETF XRP, maintenant une incertitude persistante. En parallèle, une étude de sécurité a classé le XRP Ledger en bas du tableau parmi 15 blockchains, un rappel que la perception de robustesse reste un enjeu majeur.

Niveaux à surveiller

Le marché d’XRP se joue actuellement entre deux bornes. D’un côté, la zone des 2,80 à 2,85 $ continue de servir de support. Chaque fois que le prix revient tester ce plancher, les acheteurs se manifestent, mais la réaction est moins nette qu’auparavant. Si cette zone venait à céder, un repli vers 2,75 $ serait le scénario le plus probable.

À l’opposé, la résistance située entre 2,92 et 3 $ reste difficile. C’est là que la pression vendeuse s’intensifiait systématiquement, comme l’a montré le rejet brutal du 21 août. Certes XRP vient de franchir ce seuil. Mais pour inverser la dynamique, il faudra aussi qu’il s’y maintienne avec du volume.

Entre ces deux niveaux, le marché évolue dans une fourchette étroite mais très volatile, avec une amplitude de plus de 4 % en une seule journée. Une cassure d’un côté ou de l’autre donnera le ton pour la suite.

Une opportunité ou un piège ?

L’environnement actuel laisse place à deux scénarios. Le support des 2,80 $ a tenu et XRP vient de suivre Bitcoin avec une nouvelle explosion à 3 $. Mais il doit encore s’y maintenir avec suffisamment de volume pour le transformer en un acquis. Dans le cas contraire, une cassure franche vers le bas ouvrirait un cycle de correction plus marqué.

À court terme, le Bitcoin demeure un baromètre. Sa stabilité face à l’or et aux taux obligataires déterminera si ce mouvement est le début d’un vrai bull run ou seulement une respiration avant une nouvelle vague de stress.

Conclusion : prudence malgré l’euphorie

La hausse de 3 % d’XRP s’inscrit dans la dynamique haussière impulsée par Bitcoin. Mais les signaux contradictoires (liquidations massives, résistance à 2,92 $, ETF retardés) rappellent que le chemin reste semé d’embûches.

En clair, l’euphorie du bull run ne doit pas faire oublier les fragilités du marché. Les investisseurs doivent surveiller attentivement les seuils techniques et les annonces macro, car le moindre faux pas pourrait transformer l’alignement actuel en retournement brutal.

Source : Tradingview

