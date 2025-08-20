Ventes record sur XRP : 101.445% de liquidation et un marché en panique

Le marché des dérivés XRP vient d’enregistrer une statistique vertigineuse : un déséquilibre de 101.445 % entre positions longues et courtes. En clair, presque tout le poids des liquidations est tombé du côté des acheteurs. Selon les données de CoinGlass, plus de 4,21 millions de dollars de positions longues ont été effacées en une heure, contre à peine 4 150 dollars de shorts. Une disproportion inédite, révélatrice d’un marché saturé d’optimisme.

L’excès d’acheteurs qui provoque l’inévitable

XRP a glissé vers 2,83 $ après plusieurs tentatives infructueuses pour franchir la résistance à 2,88 $. Ce seuil s’est alors rapidement transformé en une barrière psychologique. La pression accumulée avec l’enchaînement des échecs à ce niveau a donc fini par faire craquer les acheteurs surexposés.

La suite des événements est un rapport de causalité très bien connu des marchés. En effet, ce type de liquidation massive survient souvent lorsque trop de traders se positionnent dans le même sens. Le moindre retournement provoque généralement des réactions en chaîne de ce type.

La mécanique était implacable. Effet de levier élevé, manque d’équilibre entre positions longs et shorts, et soudain, une correction brutale. Dans ce contexte, ce n’est pas le montant absolu des pertes qui choque, mais l’asymétrie totale des positions.

Des pertes généralisées mais XRP en première ligne

Au-delà de XRP, la journée a été rude pour l’ensemble du marché. En 24 heures, plus de 475 millions de dollars de positions ont été liquidées. Dans le détail :

Ethereum : 10,81 millions $ effacés.

Bitcoin : 5,81 millions $.

Solana : 1,82 million $.

Les positions longues représentaient à elles seules 403 millions $, contre seulement 72 millions $ pour les shorts. Une preuve supplémentaire que la confiance excessive a fini par se retourner contre les haussiers.

Le marché des produits dérivés en surchauffe

Les données de marché confirment ce basculement. Le volume d’échanges sur XRP a bondi de 25 %, atteignant plus de 10,2 milliards $. Pourtant, l’ensemble des positions ouvertes a reculé de 5 % pour s’établir à 7,48 milliards $. Autrement dit, des positions ont été fermées plutôt qu’ajoutées.

Fait marquant : l’open interest sur les options XRP a grimpé de 55 %, à 660 000 $. Les traders semblent chercher à se couvrir face à une volatilité redevenue explosive. Cette rotation vers les produits dérivés illustre une nervosité croissante.

Panique ou simple reset ?

Deux lectures s’affrontent. Pour certains, cette liquidation record n’est qu’une étape classique après un excès de levier. Un reset technique avant une nouvelle tentative haussière. Pour d’autres, elle révèle la fragilité d’un marché où l’euphorie peut se transformer en panique en un instant.

Il s’agit avant tout d’un avertissement sévère. Quand les positions longues atteignent un tel niveau de concentration, le marché devient vulnérable. Ce genre d’événement rappelle que les rallyes les plus spectaculaires portent en eux les germes de leurs propres corrections.

Un marché sous haute tension

Ce qui aurait pu passer un simple coup de turbulence conduit finalement à 101.445 % de liquidation sur XRP. Un cas d’école qui met en lumière la brutalité du marché des produits dérivés crypto. En fait, c’est un environnement bien particulier et dans lequel, l’équilibre entre positions longs et shorts est très pondéré.

Pour les traders, le message est surtout celui de la prudence. Pour l’heure, les signaux de marché indiquent toujours une volatilité accrue à court terme. De plus, les analystes anticipent des mouvements potentiellement amplifiés par l’effet de levier et la réactivation de flux dormants.

Dans ce climat, la question n’est pas seulement de savoir si XRP retrouvera rapidement ses sommets. Mais surtout, combien de traders seront encore debout quand le marché aura fini d’absorber cette vague de liquidations ?

Source : CoinGlass

