XRP chute sous les 3 dollars : Quelles prévisions après le choc tarifaire ?

Bien plus qu’un chiffre, le seuil des 3 dollars est une véritable frontière psychologique pour XRP. Ce mercredi, il a cédé momentanément. Mais cette baisse, si anodine semble-t-elle, annonce de subtiles changements. Serait-ce le début d’un retournement durable, ou n’est-elle qu’un contretemps dans une tendance haussière plus large ? Alors que les tensions commerciales secouent les marchés mondiaux, la cryptosphère retient son souffle.

Un coup d’arrêt brutal après trois mois de rallye

Entre risques géopolitiques et espoirs réglementaires, l’avenir des portefeuilles Ripple pourrait bien se jouer dans les jours qui viennent. Le marché semblait reprendre confiance. Depuis le printemps, XRP affichait une dynamique haussière continue, offrant des rendements solides à ses détenteurs.

Mais ce mercredi, l’euphorie s’est brusquement dissipée. La cryptomonnaie de Ripple a reculé de 2,5 %, repassant sous le seuil symbolique des 3 dollars. Un niveau qu’elle a précédemment reconquis de haute lutte. En cause : un climat mondial de tension commerciale ravivé par les décisions inattendues de la Maison-Blanche.

Les tensions commerciales ravivent l’aversion au risque

Le décrochage de XRP tire sa source d’un contexte bien particulier. Les marchés globaux sont entrés en mode “risk-off”, après que le président Trump a annoncé une nouvelle salve de taxes douanières.

En effet, le nouveau cadastre indique entre autres, 25 % sur les produits indiens, 50 % sur certaines importations en provenance du Brésil. Wall Street a réagi avec brutalité. Le Dow Jones a perdu près de 600 points, le Nasdaq en a lâché 225 tandis que le S&P 500 en a cédé 85.

Les cryptomonnaies, souvent corrélées aux actifs risqués lors des phases de stress, n’ont pas échappé à la vague. C’est dans ce contexte que le XRP, qui flirtait encore avec les 3,10 $ en début de semaine, est retombé dans une zone de consolidation. Par conséquent, il se retrouve de fait, piégé entre volatilité macroéconomique et incertitudes réglementaires.

Des fondamentaux toujours solides

En dépit de ce revers temporaire, les analystes restent globalement confiants. La probabilité d’un effondrement prolongé sous les 3 dollars est jugée faible, notamment en raison du contexte plus large. D’ailleurs, le XRP a déjà repassé la barrière 3$ dans l’autre sens.

Depuis le début de l’année, les cryptos ont montré une capacité étonnante à rebondir rapidement après les chocs. Les afflux institutionnels vers les ETF Bitcoin, Ethereum et XRP continuent de progresser, soutenant le marché en profondeur.

La faiblesse actuelle est donc perçue non pas comme une rupture de tendance, mais comme une respiration forcée, déclenchée par un facteur externe temporaire. Plusieurs observateurs suggèrent que le niveau des 2,90 $ pourrait représenter une zone d’accumulation stratégique, notamment pour les investisseurs qui misent sur une reprise post-crise.

Le procès Ripple vs SEC : une fin toujours aussi attendue

Au-delà du climat géopolitique et des mouvements techniques, la conclusion définitive du procès entre Ripple et la SEC demeure un facteur majeur en suspens. L’issue de cette affaire, attendue dans les prochaines semaines, pourrait redéfinir les perspectives du jeton.

Dans le cas de plus en plus probable d’une conclusion favorable à Ripple, XRP pourrait non seulement reconquérir les 3 dollars, mais aussi viser de nouveaux sommets. Un élan qui s’enracinera dans un retour en force de la confiance, tant chez les institutionnels que chez les particuliers.

L’inverse serait évidemment synonyme de correction plus sévère. Cela dit, le marché semble avoir déjà intégré une part importante de cette incertitude.

Accumuler ou patienter ?

Dans l’immédiat, une certaine hésitation plane sur le marché, mais l’optimisme prudent domine. Pour les hodlers, cette correction momentanée pourrait bien être perçu comme un signal d’entrée opportuniste.

Mais pour les plus attentistes, il faudra attendre de nouveau une consolidation durable des 3$ soutenue par du volume. En attendant que le tableau se précise, le XRP évolue désormais entre turbulence et confiance dans un marché où chaque déclaration politique fait des émules.

Source : Tradingview

