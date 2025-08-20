Toyota mise sur la blockchain : Avalanche en ligne de mire

Avec 10,8 millions de véhicules vendus en 2024 Toyota remporte un cinquième titre consécutif de numéro un mondial. Mais loin de se contenter de cette domination, le constructeur japonais explore désormais un nouveau terrain : la blockchain. Il s’agit d’apporter les solutions du Web3 au cœur même de la voiture de demain. Et pour y parvenir, Toyota fait le choix de la blockchain Avalanche (AVAX).

Toyota en quête d’innovation : pourquoi Avalanche ?

Mobility Orchestration Network (MON), c’est le nom du nouveau prototype qui doit permettre à Toyota Blockchain Lab de se projeter sur la blockchain. L’idée est tout aussi simple qu’ambitieuse. Le constructeur japonais envisage de connecter véhicules, assureurs, régulateurs et infrastructures au sein d’une plateforme numérique transparente.

C’est donc un projet d’expérience utilisateur intégrée à 360° et en temps réelle qui devrait rendre plus dynamique et plus simple la possession d’une voiture. Et pour y arriver, Toyota semble privilégier la vitesse dans un premier temps. D’ailleurs, le choix d’Avalanche est loin d’être anodin. En effet, sa blockchain est réputée pour sa vitesse et son interopérabilité.

De plus, Avalanche est un modèle de scalabilité au sein même des solutions blockchains actuellement disponibles. Une condition indispensable pour la suite étant donné le gigantesque du parc auto de Toyota.

Why did Toyota Blockchain Lab build its prototype for vehicle finance and mobility on Avalanche 🔺?



Every other EVM chain = one L1.



Avalanche = infinite L1s. pic.twitter.com/uxPNbjP9dx — Avalanche🔺 (@avax) August 19, 2025

En fait, s’il est vraiment déployé, MON doit pouvoir traiter rapidement et efficacement, des millions de au quotidien. Paiements, d’assurances, gestion de visite technique ou traitement de données liées aux véhicules pour ne citer que ceux-là.

Le Mobility Orchestration Network repose sur une architecture en quatre couches qui se décline comme suit :

Un registre blockchain fourni par Avalanche pour l’enregistrement, la validation et l’authentification des transactions.

fourni par Avalanche pour l’enregistrement, la validation et l’authentification des transactions. Une interface d’accès et de contrôle de données pour gérer les permissions et l’interopérabilité.

de données pour gérer les permissions et l’interopérabilité. Une gamme de services de mobilité pour applications concrètes (assurance, paiements, partage de données, recharge électrique, suivi carbone).

pour applications concrètes (assurance, paiements, partage de données, recharge électrique, suivi carbone). Une interface utilisateur pour assurer la connexion avec les acteurs externes (assureurs, conducteurs, régulateurs).

Chaque transaction est effectuée sans autorité centrale, de manière transparente et traçable. In fine, cela permet de créer un socle numérique de confiance dans un secteur souvent fragmenté et cloisonné.

Les perspectives d’avenir pour l’industrie

Si MON dépasse le stade de prototype, il pourrait devenir un modèle pour toute l’industrie du transport. De plus, les cas d’utilisation pratique vont de la gestion automatisée de sinistre à la coordination de flottes de VTC ou de covoiturage.

Et ce, tout en offrant des possibilités de suivi en temps réel. En somme, à travers ce projet, Toyota cherche à bâtir une infrastructure numérique universelle où chaque acteur de la mobilité pourrait interagir sans friction.

Dans le même temps pour Avalanche, ce nouveau partenariat représente bien plus qu’un simple test technique. C’est un signal stratégique dans la course à l’adoption réelle des blockchains. Face à Ethereum ou d’autres concurrents, AVAX tient l’occasion parfaite pour démontrer sa capacité à gérer des flux transactionnels massifs dans une industrie mondiale.

Le cas échéant, il s’en suivrait presque mécaniquement par une hausse de la demande d’AVAX pour payer les frais de réseau. Mais pour l’instant, MON reste encore en phase de prototype. Rien ne garantit donc un déploiement commercial.

Hype ou révolution en marche ?

L’initiative de Toyota est intrigante. D’un côté, il s’agit d’un prototype expérimental, encore loin d’un déploiement mondial. De l’autre, c’est la première fois qu’un géant automobile de cette envergure teste sérieusement la blockchain comme socle de coordination globale.

Si le projet se concrétise, il pourrait devenir un précédent structurant. Un constructeur mondial utilisant la blockchain pour orchestrer des millions d’interactions quotidiennes. Dans ce cas, Avalanche aurait réussi un coup de maître dans la bataille de l’adoption réelle.

Pour les investisseurs comme pour les observateurs, Toyota vient de donner une opportunité d’explosion à AVAX. Cela dit, il s’agit d’un pari sur le long terme pour les investisseurs.

Source : Mobility Orchestration Network

