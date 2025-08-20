Les cryptos à suivre pour un x10 d’ici la rentrée

La rentrée approche, et avec elle, une nouvelle vague d’opportunités sur le marché des cryptos. Après une petite période de correction, certains projets commencent à attirer l’attention des investisseurs pour leur potentiel explosif. Pas forcément les plus connus, mais ceux qui, avec le bon timing, pourraient faire ×10 en quelques semaines.

1. THORChain (RUNE) – L’échange crypto sans frontière

THORChain n’a jamais cherché à faire de bruit, et c’est justement ce qui fait sa force. Tandis que les gros acteurs se battent pour la dominance sur une seule blockchain, RUNE permet d’échanger des actifs directement entre blockchains différentes. Sans passer par un intermédiaire ou un token « bridgé ».

Concrètement, vous pouvez échanger du Bitcoin contre de l’Ethereum, de l’AVAX ou autre… sans sortir du protocole. C’est rapide, décentralisé et beaucoup plus sécurisé que les ponts classiques.

L’autre avantage, c’est son modèle économique. En fournissant de la liquidité au réseau, les utilisateurs reçoivent des récompenses en RUNE, le token natif. Ce système attire de plus en plus de monde, car il permet de générer des rendements tout en soutenant le bon fonctionnement de la plateforme.

Et tout ça, avec un token déjà listé sur Binance, Kraken ou KuCoin. Si le marché repart fort, RUNE a clairement une carte à jouer pour un x10.

2. Token 6900 – Le meme coin qui fait trembler le game

Token 6900, c’est une énigme, un shitpost, un mème cosmique… et peut-être le plus gros potentiel x10 du moment. Ce projet, tout droit sorti du cerveau d’un trader insomniaque en overdose de graphiques, est actuellement en fin de prévente. Il reste moins de 10 jours avant son lancement officiel, et la hype monte à une vitesse folle.

Derrière l’humour absurde se cache une stratégie redoutable : tout est basé sur l’ironie, la viralité, et un rejet total des règles du jeu financier classique. Pas de promesses, pas de roadmap sérieuse… juste une communauté survoltée, une narration délirante, et une auto-dérision qui tape juste. Token 6900 n’a aucune utilité, et c’est pour ça que ça marche.

S’il réussit son entrée sur les marchés dans la foulée de la prévente, il pourrait bien faire un carton… et offrir un x10 en quelques semaines à ceux qui auront pris le pari du chaos.

3. SUBBD – Quand l’IA, les créateurs et les tokens se rencontrent

Dans un marché saturé de promesses, SUBBD arrive avec une vision claire : révolutionner le lien entre créateurs de contenu et leurs fans. Imaginez une plateforme où vous pouvez accéder à du contenu exclusif, créer votre propre influenceur IA, interagir avec des voix générées par intelligence artificielle… et tout ça, en gagnant des récompenses.

C’est exactement ce que propose SUBBD avec son jeton du même nom $SUBBD, au cœur d’un écosystème Web3 centré sur l’IA, les communautés et la monétisation intelligente.

Encore en prévente pour quelques jours seulement, $SUBBD attire déjà les regards : plus d’un million de dollars levés, une communauté de créateurs totalisant plus de 250 millions d’abonnés, et un système de staking à 20 % APY avec accès à des contenus premium, des livestreams privés et des réductions exclusives.

Tout est pensé pour rendre l’expérience à la fois ludique et rentable. Si la hype autour de l’IA continue à grimper comme prévu, SUBBD pourrait bien exploser dès sa mise en marché. Ce projet coche toutes les cases pour un potentiel x10 rapide, surtout avec une communauté d’influenceurs aussi massive déjà embarquée.

DYOR

Investir dans des cryptos à fort potentiel, c’est aussi parier sur l’audace, l’innovation… et parfois un brin de folie. Ces trois projets pourraient surprendre à la rentrée, mais comme toujours, rien n’est garanti. Faites vos propres recherches (DYOR) avant d’investir, et n’y allez jamais avec plus que ce que vous êtes prêt à perdre.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

