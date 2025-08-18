Prise de profits sur Bitcoin, Ethereum et Dogecoin : quel impact pour le marché crypto ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 18, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Après des semaines de hausse, les traders, notamment les baleines, commencent à encaisser des gains sur Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. Ce mouvement pèse sur les prix des principales crypto et incite à remettre en perspective les dynamiques de marché à court terme.

Baleines en prise de profits sur Bitcoin, Ethereum et Dogecoin

Dans les dernières heures, des signes concrets de prise de profits ont émergé : Bitcoin perd environ 2,5 %, retombant à près de 115 400 $ après un pic au-dessus de 124 000 $. Ethereum a reculé de 5,7 %, et Dogecoin lâche 5,6 %. Ces corrections interviennent après une forte impulsion haussière, et plusieurs baleines ont transféré massivement leurs actifs vers les exchanges, créant ainsi une pression à la vente.

Ce phénomène n’est pas nouveau : des dépôts records de 12 000 BTC en une semaine ont été observés sur les plateformes, confirmant l’intensité du mouvement par des investisseurs lourds. En parallèle, les liquidations massives, estimées à plus d’un milliard de dollars, ont accentué la volatilité, affectant non seulement les prix mais aussi les indicateurs dérivés. Mais les hausses rapides appellent toujours une phase de consolidation.

Effet global sur le marché crypto et capitalisation

Au-delà du bitcoin, l’ensemble du secteur réagit. Ethereum et Dogecoin enregistrent des replis plus marqués, entraînant une correction plus large. Des altcoins comme Solana, Cardano ou Avalanche ont suivi le mouvement, enregistrant eux aussi des reculs de 3 à 5 %. De fait, la capitalisation globale de la crypto est retombée sous les 4 000 milliards de dollars, signe d’une importante désintensification du momentum.

Quand certains corrigent, d’autres tirent leur épingle du jeu. C’est le cas de Bitcoin Hyper qui attire des investisseurs en quête d’opportunités rapides. Là où BTC et ETH subissent la pression des ventes liées aux prises de bénéfices, HYPER profite encore d’un courant spéculatif qui soutient son prix et renforce sa visibilité sur le marché.

Découvrez Bitcoin Hyper Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

La volatilité reste forte. Des données inflationnistes supérieures aux attentes ont refroidi les marchés, réduisant les probabilités de baisses de taux rapides et détournant l’appétit pour les actifs risqués comme les cryptos.

Les prochaines semaines dépendront largement du discours monétaire de la Réserve fédérale. Un ton plus accommodant pourrait redonner confiance aux investisseurs et relancer le marché.

Perspectives à court terme : prudence ou rebond ?

D’un point de vue technique, la correction actuelle permet un recalibrage nécessaire. Le bitcoin a reculé autour de 115 000 $, tandis qu’Ethereum se stabilise autour de 4 300 $ et Dogecoin autour de 0,22 $. Aucun d’entre eux n’a déclenché de signal de panique pour l’instant.

Le marché pourrait entrer dans une phase de consolidation, où les investisseurs décident soit de reprendre position, soit de sécuriser leurs gains. Par ailleurs, les afflux continus dans les ETFs Ethereum et Bitcoin offrent un contrepoids aux prises de profits, maintenant un niveau de soutien institutionnel.

À court terme, si l’inflation continue de surprendre à la hausse, et que la Fed maintient ses taux, la prudence pourrait régner. Mais en revanche, un discours accommodant à Jackson Hole pourrait relancer l’optimisme. Dans ce cas, la fenêtre de rebond resterait ouverte, même si le marché demeure fragmenté.

Source : AInvest

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :