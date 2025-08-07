Un memecoin Solana explose x1300 : le pari fou d’un trader repéré par Lookonchain

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

TROLL, un memecoin insolent propulsé par l’univers Solana vient de pulvériser un record historique. À l’origine du coup d’éclat, un trader, identifié sous le pseudonyme frostx.sol. En 3 mois à peine, il transforme un modeste capital de 2 900 dollars en un pactole de 3,78 millions de dollars. Autrement dit, un rendement de 130 000 %, ou plus simplement : x1300. Une success story qui soulève autant de fascination que de questions. De quoi s’agit-il exactement ?

Une opération silencieuse devenue virale

Une fois n’est pas coutume, viral malgré lui. Dans les méandres de la blockchain Solana, certains mouvements passent inaperçus. Du moins, jusqu’à ce qu’un œil averti les mette en lumière.

C’est ce qu’a fait Lookonchain en repérant une transaction atypique autour d’un memecoin nommé TROLL. Le détenteur du portefeuille frostx.sol avait injecté 2 900 dollars dans l’achat de 20,91 millions de jetons TROLL, il y a à peine 3 mois et demi.

Ce qui ressemblait à une prise de risque hasardeuse s’est mué en l’un des trades les plus rentables de l’année. Après avoir vendu une petite portion de ses jetons (2,55 millions) pour 50 700 dollars, le trader conserve encore 18,36 millions de TROLL, valorisés à 3,73 millions de dollars. Total estimé du profit : 3,78 millions, soit x1300 sur la mise initiale.

TROLL, le memecoin qui fait rire ; jusqu’à la banque

Inspiré de la culture du trolling internet, TROLL n’est pas un projet sérieux sur le papier. Et c’est justement là tout le paradoxe. Nombreux sont les projets fondamentaux qui peinent à maintenir l’attention. Mais pendant ce temps, les memecoins, eux, s’enflamment sur la base de communautés dévouées et d’un effet viral imprévisible.

From $2.9K to $3.78M in just 3.5 months — a 1,300x return!



Trader "frostx.sol" spent $2.9K to buy 20.91M $TROLL 3 months ago, sold 2.55M for $50.7K and still holds 18.36M $TROLL($3.73M).



With $TROLL's recent surge, his position has flipped nearly 1,300x, with a profit of… pic.twitter.com/7Q8AuUutQ7 — Lookonchain (@lookonchain) August 6, 2025

Le 6 août, TROLL a atteint un sommet historique de 0,2018 dollar, soit une progression de plus de 423 % par rapport à son creux hebdomadaire. Depuis, le jeton a légèrement corrigé, s’échangeant autour de 0,1669 $.

Avec une capitalisation dépassant 175 millions de dollars, TROLL s’est hissé à la 267e place des cryptomonnaies mondiales. Une ascension fulgurante pour un jeton encore inconnu il y a quelques mois.

Solana dopé, mais fragilisé par la folie des memecoins

TROLL s’inscrit dans une tendance plus large qui est celle de l’essor des memecoins sur Solana. Et ce mouvement attire une vague de spéculateurs en quête de rendements rapides.

C’est étrangement la dynamique qui permet au réseau de maintenir un niveau d’activité élevé, contribuant à sa performance haussière des derniers mois. Ironiquement, l’un des co-fondateurs de Solana a récemment pris à partie cette frange de la communauté SOL.

Malheureusement, cette frénésie cache une autre réalité moins reluisante. Solana semble perdre de l’élan auprès des investisseurs institutionnels, au profit d’Ethereum. C’est en tout cas ce que révèle la plateforme d’analyse Glassnode, en s’appuyant sur un indicateur clé. Le Hot Realized Cap, qui mesure les mouvements de capitaux sur les sept derniers jours.

Selon les données, le ratio de capital actif SOL/ETH est en forte baisse, atteignant un plus bas annuel à 0,045. Alors qu’Ethereum enregistrait des entrées record fin juillet, Solana semble désormais ralentir. La fièvre des memecoins n’a pas suffi à enrayer cette rotation des capitaux vers ETH.

Un signal pour les traders et les régulateurs ?

L’histoire de frostx.sol, bien qu’exceptionnelle, illustre à la perfection la nature spéculative et explosive de certains coins sur les réseaux émergents. Elle rappelle aussi que les marchés crypto restent imprévisibles, même en période d’accalmie apparente. Un simple meme, amplifié par la communauté, peut générer des millions et par ricochet, bouleverser la hiérarchie du top 500 des cryptos.

Mais cette volatilité spectaculaire n’échappe pas aux regards plus prudents. À mesure que les success stories se multiplient, les appels à la vigilance augmentent. La frontière entre opportunité et risque est plus fine que jamais, et la régulation pourrait bien être le prochain acteur à faire son entrée sur cette scène agitée.

Source : Binance Square

Pour aller plus loin sur le sujet :