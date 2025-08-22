XRP vers 10 dollars ? Le Japon mise gros sur Ripple

Le XRP s’échange actuellement autour de 2,86 dollars, après une forte volatilité ces dernières semaines. Certains analystes osent pourtant une prévision ambitieuse : voir le token grimper jusqu’à 10 dollars. Cela représenterait une hausse de plus de 200 %. Un objectif qui peut sembler lointain, mais le rôle du Japon pourrait s’avérer déterminant. Le pays combine un cadre réglementaire clair et un soutien massif des institutions.

Le pari japonais sur Ripple : stablecoin et régulation

Ripple et SBI Holdings ont officialisé leur accord pour lancer le Ripple USD (RLUSD) dès 2026 au Japon. Ce stablecoin, distribué par SBI VC Trade, sera adossé au dollar américain et garanti par des actifs liquides comme les bons du Trésor ou les équivalents cash. Chaque unité fera l’objet de vérifications mensuelles par des auditeurs indépendants.

Ce choix du Japon n’est pas anodin. Tokyo a mis en place un cadre légal strict pour les stablecoins. Les règles imposent une transparence et une supervision renforcées. Ce climat offre à Ripple un terrain idéal pour installer sa stratégie.

En parallèle, le Japon encourage la tokenisation des actifs financiers traditionnels, consolidant son rôle de laboratoire mondial pour les innovations blockchain.

Un prix actuel loin des ambitions, mais des soutiens de poids

À 2,86 dollars, le XRP reste encore loin des 10 dollars annoncés par certains analystes. Pour Dark Defender cité par CoinSpeaker, le niveau actuel constitue un support stratégique. Selon lui, le prochain cycle haussier pourrait propulser le token vers un triplement de sa valeur si les fondamentaux continuent de s’améliorer.

Le Japon semble vouloir accélérer ce scénario. SBI Holdings a déjà investi près de 10 milliards de dollars, soit environ 1 600 milliards de yens, dans Ripple Labs. Ce montant dépasse même sa propre capitalisation boursière. L’ampleur de cet engagement montre bien la confiance accordée à Ripple et à son actif.

Cette alliance offre à XRP une force institutionnelle. Elle renforce aussi sa légitimité dans le domaine des paiements transfrontaliers, un secteur stratégique où le Japon joue un rôle important.

Des perspectives prometteuses mais des incertitudes

Malgré ces signaux positifs, des zones d’ombre subsistent. Aux États-Unis, l’affaire avec la SEC n’est pas complètement réglée et continue de freiner les investisseurs institutionnels. Cette incertitude contraste avec le climat japonais, où les régulateurs affichent une volonté claire d’encadrer et de soutenir l’innovation crypto.

Le lancement du RLUSD en 2026 sera un test décisif. Une adoption rapide pourrait accélérer la reconnaissance de XRP comme un outil central dans les paiements numériques. Mais l’objectif des 10 dollars dépendra aussi d’éléments plus larges : le climat macroéconomique, l’appétit institutionnel et la dynamique globale du marché crypto.

