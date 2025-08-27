Ripple (XRP) peut-il casser les 3,20 $ ? Voici le support clé à surveiller

Après plusieurs semaines de volatilité, XRP tente de s’ancrer au-dessus des 3 $. La cryptomonnaie de Ripple a progressé de 3,6 % en 24 heures, portée par un regain d’intérêt institutionnel. Pourtant, la question domine : le seuil des 3,20 $ peut-il céder ? Le contexte semble favorable. La Fed a laissé entendre un possible assouplissement monétaire d’ici la fin de l’année. Les marchés crypto ont réagi positivement. Mais derrière cet optimisme, des signaux techniques imposent la prudence.

Un support solide à 2,89 $

Les chiffres récents montrent un XRP en consolidation. Le support clé reste 2,89 $, niveau plusieurs fois défendu par les acheteurs. Au-dessus, la zone 2,99–3,00 $ agit désormais comme un plancher psychologique. Tant que ces niveaux tiennent, le biais reste haussier.

En revanche, une cassure sous 2,89 $ ouvrirait la voie vers 2,84 $, voire 2,80 $. Ce scénario fragiliserait la dynamique et repousserait toute tentative de franchissement des 3,20 $.

La barrière des 3,08 $

Le principal obstacle à court terme se situe entre 3,06 $ et 3,08 $. Lors du dernier test, XRP a été rejeté sur un volume record de 167,6 millions de tokens, soit plus du double de la moyenne mensuelle.

Ce niveau concentre désormais l’attention. Un franchissement confirmé au-dessus de 3,08 $ ouvrirait la voie à 3,20 $, seuil qui déclencherait probablement une nouvelle vague d’achats.

Les signaux techniques se renforcent

Sur le volet technique, XRP montre plusieurs marqueurs encourageants. Son indice de force relative en l’occurrence, est passé de 42, à la zone médiane de 50. Cette évolution du score du RSI indique donc une repise progressive de l’élan. Une amélioration qui soit dit en passant, suggère que la pression vendeuse s’allège et qu’il n’est pas inconsidéré de penser à une potentielle reprise de hausse.

D’ailleurs, sur la courbe d’évolution du XRP, plusieurs structures alimentent ce scénario. Par exemple, la formation d’un double bull-flag est typique des phase de consolidation qui précèdent généralement une croissance. Dans le même temps, un rounding bottom se dessine aussi sur la trajectoire de Ripple. or ce pattern est souvent interprété comme précurseur de retournement durable.

En outre, la dynamique actuelle autour des volumes d’échange est tout aussi notable. Lors du test des 3,08 $, plus de 167,6 millions de tokens ont changé de mains. C’est plus du double de la moyenne mensuelle. Une manifestation directe de l’intérêt des investisseurs institutionnels qui renforce la crédibilité de ce seuil comme point charnière.

Enfin, la compression observée autour des 3,00–3,01 $ en fin de séance illustre une accumulation en cours. Ce type de resserrement est souvent suivi d’un mouvement directionnel marqué. Dans ce cas, un franchissement net de la zone des 3,08 $ ouvrirait mécaniquement la voie vers 3,20 $, et au-delà vers la zone des 3,50–3,70 $ si l’élan se prolonge.

L’institutionnel en embuscade

Sur le marché dérivé, la tendance confirme l’appétit. Le CME Group a annoncé que son offre crypto dépassait les 30 milliards $ d’open interest. Les contrats à terme XRP ont franchi 1 milliard $ en un temps record, preuve d’une adoption institutionnelle croissante.

Certains y voient même un signe avant-coureur de la demande que pourrait générer un éventuel ETF spot XRP. Une perspective qui changerait radicalement le paysage.

CME Group says xrp futures contracts have crossed over $1bil in open interest…



Fastest-ever contract to do so (took just over 3mos).



There’s already $800+mil in futures-based xrp ETFs.



Think people might be underestimating demand for spot xrp ETFs. — Nate Geraci (@NateGeraci) August 26, 2025

Mais attention : l’optimisme lié à une baisse des taux de la Fed est déjà largement intégré. Selon les données sociales compilées par Santiment, l’excès de confiance pourrait précéder une correction. Si la Fed déçoit en septembre, le marché pourrait réagir violemment.

Le test décisif approche

Le destin immédiat de XRP se joue entre 2,99 $ et 3,08 $. Si les acheteurs conservent ce support et franchissent cette barrière, la route vers 3,20 $ s’ouvrira. Dans le cas contraire, un retour vers les supports inférieurs reste probable.

En résumé, XRP n’est pas encore en panique, mais pas encore en euphorie non plus. Les traders ont les yeux rivés sur 3,08 $. Le franchissement de ce seuil pourrait transformer une simple consolidation en véritable breakout.

Source : Tradingview

