Bear Run : XRP va-t-il vers le krash en septembre ?

Le mois d’août s’achève sur une note amère pour XRP. Après avoir touché un sommet à 3,66 $, le jeton a perdu plus de 22 %, revenant tester la zone des 2,80 $. Cette correction met les investisseurs face à une question cruciale : s’agit-il d’une simple respiration ou du début d’un bear run plus profond en septembre ?

Le seuil des 2,80 $ : la ligne rouge

Les données on-chain pointent un niveau critique. Selon Glassnode, près de 1,71 milliard de XRP ont été achetés entre 2,81 $ et 2,82 $. Autrement dit, une cassure sous cette zone pourrait déclencher une vague de ventes rapides. Les détenteurs verraient leurs gains s’effacer, ce qui pousserait certains à liquider leurs positions.

Si le support cède, la prochaine cible technique se situe à 1,73 $, correspondant au retracement de Fibonacci 0,5. Ce seuil a déjà servi de plancher solide en début d’année 2025. Mais un retour à ce niveau marquerait une perte de confiance forte chez les acheteurs de court terme.

Les indicateurs techniques tirent la sonnette d’alarme

Sur le graphique hebdomadaire, le MACD s’apprête à croiser à la baisse. Historiquement, ce signal a souvent marqué le début de corrections de 50 % à 60 % pour XRP.

Les exemples passés ne manquent pas : mai 2021, septembre 2021, mars 2025. À chaque fois, un croisement baissier du MACD a ouvert la voie à des replis sévères. Aujourd’hui, les projections techniques visent la zone des 2,17 $, proche de la moyenne mobile exponentielle 50 semaines.

En cas de rupture prolongée, le scénario noir s’active. Un glissement vers le retracement 0,618 puis la 200 EMA hebdomadaire à 1,19 $. Ce niveau correspond au prix moyen d’acquisition des détenteurs actuels. Si le marché devait y revenir, la tentation du profit-taking massif serait forte.

Les bulls ont encore une carte à jouer

Tout n’est pas perdu pour autant. Depuis juillet 2024, XRP a plusieurs fois trouvé appui sur la 50 EMA hebdomadaire avant de repartir vers de nouveaux sommets. Un scénario similaire pourrait se reproduire.

Plusieurs analystes restent optimistes. Ils estiment qu’en cas de maintien au-dessus des 2,80 $, le marché pourrait rapidement inverser la tendance. Certains évoquent même un retour à 4 $ dans les prochains mois, à condition que le climat macro joue en faveur des actifs risqués.

Le facteur macro : un arbitre décisif

Au-delà des graphiques, la situation économique mondiale pourrait influencer lourdement le marché. La dette américaine dépasse désormais 37 000 milliards $, avec des coûts d’intérêts records. Dans ce contexte, les choix de politique monétaire de la Fed seront scrutés de près.

Un assouplissement en septembre redonnerait de l’air aux cryptomonnaies, renforçant le récit de Bitcoin comme “or numérique” et soutenant mécaniquement les altcoins comme XRP. À l’inverse, un durcissement des conditions financières pourrait accélérer les sorties de capitaux et précipiter une correction plus brutale.

Conclusion : entre espoir et menace

XRP se trouve à la croisée des chemins. Le seuil des 2,80 $ décidera si septembre marque une simple consolidation ou le début d’un bear run. Les signaux techniques plaident pour la prudence, avec un risque de glissade vers 2,17 $, voire 1,73 $.

Mais si les bulls défendent avec succès la zone actuelle, une reprise haussière reste possible. Pour les traders, l’équation est simple : tenir 2,80 $, c’est rester en jeu. Le perdre, c’est ouvrir la porte à un krash plus profond.

