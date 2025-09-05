Renversement brutal : ETH mène la débâcle après un faux départ haussier

Le rapport sur le marché de l’emploi américain publié vendredi dernier a d’abord soufflé une brise d’optimisme sur les marchés. La création de 22 000 emplois supplémentaires en août a renforcé les attentes d’une baisse imminente des taux de la Fed. Les actifs risqués, dont les cryptomonnaies, ont aussitôt bondi. Mais cette embellie n’aura duré que quelques heures. L’ouverture de Wall Street a inversé la tendance. Les indices américains ont rapidement basculé dans le rouge, entraînant l’ensemble du marché crypto dans leur sillage.

Une euphorie vite rattrapée par la réalité : Ethereum en première ligne

En fin de compte, c’est Ether (ETH) qui a le plus souffert de ce retournement de situation. En quelques minutes, la deuxième cryptomonnaie a lâché près de 4 % de sa valeur, retombant autour de 4 279 $. Sur 24 heures, la perte reste limitée à 1,5 %, mais la violence du mouvement a surpris.

Au moment ces lignes sont rédigées, le mouvement baissier se poursuit vers 4,30% avec près de 2,30% de perte sur la journée. Dans la foulée, Solana (SOL) aussi recule à 201 $, tandis que XRP a glissé oscille autour de 2,81 $, avec des baisses similaires en pourcentage.

Etrangement, c’est le Bitcoin qui résiste le mieux pour l’instant. Le roi du marché s’est contenté d’un repli de 2,30 %, se maintenant autour de 110 500 $. Une performance qui démontre à nouveau le caractère de valeur refuge du BTC lorsque le marché traverse des turbulences. Mais il souligne aussi la vulnérabilité des altcoins dans un climat de nervosité macroéconomique.

La Fed au centre du jeu

Les chiffres sur l’état du marché de l’emploi influencent en règle générale, les anticipations de politique monétaire. Avant la publication, le consensus tablait sur une baisse de 25 points de base en septembre. Désormais, le pronostic est beaucoup plus agressif avec une anticipation de 50 points de base en moins.

The Federal Reserve has to cut in September. And maybe October now.



The US economy lost -13,000 jobs in June –>The first negative month since December 2020 (!)



There's barely been any job growth in the past 4 months.



Almost all the jobs added are in healthcare. Without… pic.twitter.com/p2hrN8wsh0 — Heather Long (@byHeatherLong) September 5, 2025

Heather Long, économiste en chef chez Navy Federal, estime que la Fed n’a plus le choix. Il n’y a pratiquement pas eu de croissance de l’emploi depuis quatre mois. La Réserve Fédérale n’aurait donc d’autre choix que de baisser ses taux directeurs en septembre.

Du côté des traders de la bourse de Chicago, les probabilités d’une baisse limitée à 25 points sont retombées à 86 %, contre 100 % quelques heures plus tôt. La perspective d’un geste plus fort gagne donc du terrain.

Des réactions politiques et économiques

Donald Trump a saisi l’occasion pour attaquer Jerome Powell, qu’il accuse d’agir « trop tard ». Chez Fitch Ratings, Olu Sonola souligne que le signal du marché de l’emploi est désormais clair. La priorité de la Fed sera la stabilité du travail, quitte à s’éloigner de son objectif de 2 % d’inflation.

Cette divergence des priorités crée de l’incertitude. Et comme souvent, c’est le marché crypto qui encaisse les premiers chocs.

Les répercussions sur les actions crypto

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont prolongé leur repli. Coinbase (COIN) a cédé 4 %, Circle (CRLC) 7,5 %. MicroStrategy (MSTR) a reculé de 1,5 %, et MARA Holdings de 3,2 %.

Les entreprises exposées aux trésoreries ETH ne sont pas en reste. Bitmine Immersion (BMNR) a perdu 5,4 % et Sharplink Gaming (SBET) 6 %. Cette faiblesse boursière accentue la pression sur un marché déjà inquiet.

Analyse : une secousse révélatrice

Le faux départ de vendredi montre à quel point la psychologie des marchés reste fragile. Ethereum, plus sensible aux phases de rotation, a mené la correction. Bitcoin a limité la casse, mais la tendance reste fragile. À court terme, les traders devront surveiller deux facteurs :

La défense du seuil des 4 200 $ sur ETH ;

L’évolution des anticipations de la Fed.

Un soutien fort sur ces niveaux pourrait relancer un rebond technique. À l’inverse, une cassure nette ouvrirait la voie à de nouvelles liquidations.

Une marche périlleuse sur la corde raide

Ce qui devait être une séance euphorique s’est transformé en renversement brutal. Le marché a rappelé qu’il suffit d’un décalage macro pour balayer l’optimisme.

Ethereum sort affaibli de ce mouvement, tandis que Bitcoin confirme sa relative résilience. Mais l’équilibre reste précaire. La prochaine décision de la Fed sera déterminante pour savoir si ce repli n’était qu’un accident de parcours ou le début d’une correction plus profonde.

Source : Bureau of Labor Statistics

