Congrès américain : la Fed privée de CBDC, victoire pour les stablecoins

L’avenir d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) aux États-Unis vient de connaître un coup d’arrêt décisif. En effet, la Chambre des représentants a choisi d’inscrire une clause anti-CBDC dans la loi de financement de la défense (NDAA). Ce choix empêche directement la Réserve fédérale (Fed) de développer une monnaie numérique destinée aux particuliers et confirme une orientation politique en faveur des stablecoins privés.

Une interdiction intégrée dans un texte militaire stratégique

Le Congrès n’a pas procédé au hasard. Les élus ont glissé la disposition dans un texte massif de près de 1 300 pages, indispensable pour financer l’armée américaine. En procédant ainsi, ils rendent la suppression de la mesure pratiquement impossible, car refuser la NDAA reviendrait à bloquer le budget militaire.

La Fed perd donc la possibilité de tester, développer ou lancer une CBDC pour le grand public. Elle peut encore travailler sur d’autres instruments financiers, mais uniquement dans le cadre du secteur privé. Autrement dit, l’innovation monétaire reste possible, mais elle devra passer par des projets comme les stablecoins régulés ou des initiatives open-source ouvertes à tous.

Une opposition politique organisée et tenace

Derrière cette décision se cache un combat politique de longue haleine. Les Républicains conservateurs, très actifs sur le sujet, dénoncent depuis des mois les risques liés à une monnaie numérique publique. Selon eux, une CBDC donnerait au gouvernement une capacité inédite de surveillance des transactions financières et fragiliserait la vie privée des citoyens.

En juillet 2025, la Chambre avait déjà adopté de justesse le projet “Anti-CBDC Surveillance State Act” (219 voix contre 210). Le texte devait ensuite passer au Sénat, mais son sort semblait incertain. Pour éviter l’enlisement, les opposants à la CBDC ont organisé un long débat de neuf heures. À l’issue de ces échanges, ils ont conditionné leur soutien à d’autres réformes cryptos à l’ajout d’une interdiction claire de la CBDC dans la NDAA. Cette stratégie leur a permis d’obtenir gain de cause.

Un soutien croissant aux stablecoins privés

En parallèle, le Congrès a choisi une autre voie. Plutôt que d’opter pour une monnaie numérique publique, les élus soutiennent les stablecoins privés régulés. Cette approche s’incarne dans le GENIUS Act, adopté plus tôt en 2025, qui encadre la création et la gestion des stablecoins tout en protégeant les consommateurs.

Ainsi, les États-Unis privilégient un modèle où l’innovation vient du secteur privé. Les entreprises et les communautés blockchain peuvent proposer leurs solutions, à condition de respecter un cadre légal strict. Cette vision contraste fortement avec celle de pays comme la Chine, qui déploient déjà leur propre CBDC — en l’occurrence le yuan numérique, testé à grande échelle dans plusieurs villes.

Une orientation lourde de conséquences

Cette interdiction dépasse le cadre technique. Elle traduit une stratégie politique claire : préserver la liberté économique et limiter le pouvoir de l’État sur les finances personnelles. En bloquant la CBDC, le Congrès envoie un signal fort : il refuse de sacrifier la vie privée sur l’autel de la centralisation monétaire.

Cependant, le parcours législatif n’est pas terminé. Le Sénat doit encore valider la mesure. Toutefois, comme elle figure dans un texte de financement militaire essentiel, ses chances d’être adoptée restent élevées.

Si cette orientation se confirme, les États-Unis deviendront l’une des premières grandes puissances à rejeter officiellement une CBDC. Ce choix les place en opposition frontale avec la tendance mondiale et met en avant une alternative : miser sur l’innovation privée, plutôt que sur une monnaie numérique d’État.

