Strategy bientôt dans le S&P 500 ? la décision cruciale attendue vendredi

La semaine qui s’ouvre va certainement être décisive pour Strategy qui s’apprête pour une réalisation historique. L’entreprise, connue pour avoir fait du Bitcoin le pilier de son modèle, coche désormais toutes les cases pour une entrée dans le S&P 500. La décision du comité est attendue ce vendredi 5 septembre, avec une mise en application prévue le 19 septembre le cas échéant.

Des résultats records grâce au Bitcoin

En cas de succès, ce serait la première société de trésorerie Bitcoin est admise dans l’indice de référence de Wall Street. Si l’on peut dire aujourd’hui que le pari de Saylor paie, le deuxième trimestre 2025 a bouleversé le visage de l’entreprise.

En effet, Strategy a annoncé 14 milliards $ de revenus opérationnels et 10 milliards $ de bénéfices nets, soit 32,6 $ par action diluée. Du jamais-vu pour une société longtemps plombée par les dépréciations liées à ses avoirs en Bitcoin.

L’adoption en janvier 2025 de nouvelles règles comptables a tout changé. Les gains non réalisés sur ses près de 600 000 BTC détenus sont désormais intégrés aux résultats. Avec un Bitcoin au-dessus de 100 000 $, Strategy a affiché une rentabilité spectaculaire.

Tous les critères sont remplis

Une équipe gagnante qui ne fera probablement pas l’objet de changement de si tôt. En effet, la direction vise encore plus haut. Le prochain objectif est donc fixé à 34 milliards $ de revenus opérationnels et 24 milliards $ de bénéfices nets sur l’année, à condition que le BTC atteigne 150 000 $ d’ici décembre.

En théorie, plus rien ne bloque l’inclusion de Strategy au S&P 500. Et pour cause, l’entreprise respecte les conditions d’inclusion que sont :

Une capitalisation minimale de 8,2 milliards $ (elle est bien au-dessus) ;

Un flottant public supérieur à 50 % ;

Un volume quotidien supérieur à 250 000 actions ;

Et surtout des bénéfices positifs sur les 12 derniers mois et le dernier trimestre.

Strategy fait déjà partie du Nasdaq 100 et de l’MSCI World Index. Mais le S&P 500 reste la consécration ultime. Comme le souligne Eric Balchunas de Bloomberg, « c’est le Saint Graal » pour valider son pari Bitcoin auprès des investisseurs institutionnels.

12/



And the 2nd catalyst is something really huge.



It's MicroStrategy inclusion in S&P 500 which is expected to happen by Q3 end.



As per some estimates, this could bring $20B-$30B in inflows by Q1 2026. pic.twitter.com/RPSROQTQLK — Axel Bitblaze 🪓 (@Axel_bitblaze69) August 25, 2025

Une stratégie qui divise

Le titre Strategy se négocie bien au-dessus de la valeur nette de ses bitcoins. Cette prime reflète l’appétit des investisseurs pour une exposition indirecte au BTC. Elle permet à l’entreprise d’émettre des actions, de lever du capital et d’acheter encore plus de bitcoins.

Ce cercle vertueux propulse l’action au rang de meilleure performance boursière parmi les sociétés candidates à l’indice depuis 2020. Mais il y a un revers important à prendre en compte. En fait chaque nouvelle émission crée une certaine dilution pour les actionnaires. La hausse du nombre de bitcoins détenus compense, mais la mécanique reste fragile si le marché tourne.

Une attente fébrile

Étonnamment, l’annonce possible d’une inclusion n’a pas galvanisé le marché. Le titre a reculé de 6 % début juillet, signe que les investisseurs restent prudents. La volatilité du Bitcoin reste un facteur d’incertitude majeur, d’autant plus que la menace du septembre rouge se profile dans les esprits.

Pourtant, si le comité valide l’entrée, Strategy deviendrait le symbole de l’intégration des actifs numériques dans la finance traditionnelle. Une société bâtie sur le Bitcoin rejoindrait les géants de l’économie américaine.

Analyse : un test grandeur nature pour Wall Street

L’éventuelle admission de Strategy au S&P 500 ne serait pas qu’une victoire pour l’entreprise. Ce serait aussi une validation institutionnelle du rôle croissant du Bitcoin dans l’économie globale.

Mais c’est aussi un pari risqué pour l’indice. Quoi que l’on en dise, l’intégration d’une société dont la valeur dépend largement de la volatilité d’un actif numérique reste une décision audacieuse.

Pour les traders comme pour les investisseurs long terme, le verdict attendu vendredi constitue donc un moment charnière. Si Strategy franchit la porte du S&P 500, c’est bien plus qu’une nouvelle étape. C’est la reconnaissance d’une stratégie jugée folle en 2020 et aujourd’hui au cœur de Wall Street.

Source : Bitcoin Archive

