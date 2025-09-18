Voiko pian aukeava XRP ETF -rahasto nostaa XRP:n 100 dollariin?

Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 18, 2025

REX-Osprey XRP ETF (XRPR) lanseerataan todennäköisesti huomenna perjantaina, mikä tuo uuden nousukatalyytin XRP:n hinnan näkymiin.

Yhtiö on ensimmäinen, joka tarjoaa säänneltyä spot-altistusta XRP:lle Yhdysvaltain perinteisillä rahoitusmarkkinoilla, avaten aiemmin saavuttamattoman kysynnän tälle altcoinille.

Tämä avaa tien varainhoitajille, joiden päätöksen määräaika on lokakuussa – mukaan lukien Franklin Templeton – laajentamaan XRP:n asemaa näillä markkinoilla.

SEC:n hyväksynnän myötä instituutioiden aiemmin sivussa pitämä pääoma, joka on odottanut sääntelyselvyyttä, voi luoda paraboliset olosuhteet. Alan toimijat ennakoivat jopa 8 miljardin dollarin virtoja ensimmäisen vuoden aikana.

XRP-hintaennuste: Onko 100 dollarin läpimurto tulossa?

Tämä ensimmäinen spot ETF voi antaa XRP:lle vauhtia vahvistaa härkäviirikuvion puhkeaminen, joka on muodostunut heinäkuun puolivälistä lähtien – muuttaen aiemman ylävastuksen nyt tukitasoksi.

XRP / USD, 1 päivän kaavio, härkäviirin uudelleentestaus. Lähde: TradingView.

Uudelleentestaus on nyt käynnissä, ja momentumindikaattorit pysyvät vahvasti nousutrendin alueella.

RSI on hieman neutraalin tason yläpuolella, lukemassa 52, mikä viittaa ostajien hallintaan. MACD puolestaan pysyy signaaliviivan yläpuolella, huolimatta viikon mittaisesta myyntipaineesta – tämä tukee laajempaa nousutrendiä.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed laski keskiviikkona ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä, mikä voi antaa makrotaloudellista tukea ja stimuloida uutta kysyntää riskisijoituksille, kuten XRP:lle.

XRP voi toteuttaa täydellisen läpimurron kaaviosta, testaten uudelleen kesäkuun alun huippunsa ja edeten kohti 5 dollaria, mikä tarkoittaisi 65 %:n nousua nykyisistä tasoista.

ETF:ien kasaantuva kysyntä perinteisiltä rahoitusmarkkinoilta voi laajentaa tätä nousua edelleen, mahdollisesti jopa XRP:n hinnannousuun 10 dollariin – mikä olisi 230 %:n kasvu.

100 dollarin rajapyykki taas edellyttäisi todennäköisesti pitkäaikaista käyttöönottoa ETF:ien, yrityskassojen ja mahdollisen 401(k)-sijoituskelpoisuuden kautta – mikä syventäisi XRP:n integrointia Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään.

Mitä sinun tulee tietää REX-Osprey XRP ETF -rahastosta?

REX-Osprey XRP ETF:n ehdotettu kaupankäyntitunnus on XRPR. On syytä huomata, että tämä rahasto on rakenteeltaan hieman erilainen kuin muut jo hyväksytyt kryptovaluuttoihin perustuvat ETF -rahastot. Tämä erilaisuus auttoi nopeuttamaan hyväksymisprosessia, mutta onko se sitten paras vaihtoehto sijoittajille?

Koska yksittäisten kryptovaluuttojen luokittelu on vielä epäselvää, monet näistä spot ETF:istä on rakennettu niin kutsutuiksi pörssinoteeratuiksi tuotteiksi (ETP) vuoden 1933 Securities Act -lain alla. Hyväksymisprosessi voi kestää jopa 240 päivää, koska SEC tarkastelee jokaista hakemusta erikseen.

Taloussivusto Motley Fool kertoo, että Rex Shares ja Osprey Funds löysivät tavan oikaista SEC:n verrattain hidasta hyväksymisprosessia. Heidän ehdottamansa ETF:t ovat säänneltyjä sijoitusrahastoja vuoden 1940 Investment Act -lain alla. Ne ovat hybridirahastoja, joita hallinnoidaan Caymansaarille perustetun tytäryhtiön kautta. Hyväksyntä voi tulla jopa 75 päivässä.

Sijoittajille rahaston rakenne voi vaikuttaa kuluihin, verotukseen ja siihen, mihin varat sijoitetaan. Esimerkiksi XRPR perisi 0,75 % hallinnointipalkkion. Vertailun vuoksi iShares Bitcoin Trust (IBIT -1,05 %) perii vain 0,25 %. Hakemusasiakirjojen mukaan XRPR pitäisi 20 % varoista käteisenä ja käteisvaihtoehdoissa. Lisäksi 40 % varoista sijoitettaisiin muihin XRP ETF:iin – mukaan lukien mahdollisesti ulkomailla olevat tai ei-spot-muotoiset ETF:t.

Bitcoin (BTC) ja Ethereum (ETH) ovat olleet edelläkävijöitä myös ETF-rintamalla. Ensimmäinen spot Bitcoin ETF hyväksyttiin tammikuussa 2024, ja spot Ethereum ETF:t seurasivat heinäkuussa. CoinGlassin mukaan ja Ethereumin ja Bitcoin ETF:issä on nyt lähes 180 miljardia dollaria varallisuutta.

Muita XRP ETF -rahastoja on tulossa

Yhteensä kymmenkunta spot XRP ETF:ää odottaa parhaillaan SEC:n hyväksyntää. Koska päätökset ovat odotettavissa lokakuussa tai marraskuussa, voi olla järkevää odottaa. Se antaisi sijoittajille mahdollisuuden vertailla kuluja, tutkia jokaisen ETF:n tarjoamat ominaisuudet ja valita salkkuunsa sopivin vaihtoehto.

Esimerkiksi Franklin XRP ETF, joka jätettiin maaliskuussa. Vaikka Franklinin lopullinen päätös on aikataulutettu 14. marraskuuta, suurin osa muista hakemuksista odotetaan ratkaistavan 18.–25. lokakuuta.

ETF:ien lisäksi lohkoketju- ja johdannaisdata on osoittanut XRP:n kysynnän kasvua. Futuurien avoin korko oli tällä viikolla keskimäärin 8,51 miljardia dollaria, kun se viime viikolla oli 7,37 miljardia dollaria. Yhä useampi treidaaja ottaa pitkiä positioita. Vaikka OI on yhä alle heinäkuun 10,94 miljardin dollarin huipun, tasainen kasvu viittaa luottamukseen.

