Fed laski ohjauskorkoaan – Bitcoin kohti 130 000 dollaria?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on nyt vedenjakajalla, kun Yhdysvaltain keskuspankki laski ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä pudottaen korkohaarukan ylärajan 4,25 prosenttiin.

Päätös laski korot alimmilleen sitten marraskuun 2022, ja se oli laajalti odotettu markkinoilla heikentyneiden työmarkkinatietojen ja maltillistuneen inflaation vuoksi.

FOMC leikkaa korkotavoitetta 25 korkopisteellä – syynä pehmeämmät työluvut ja kasvavat riskit

Toimenpide pienentää korkohaarukkaa 4,50 prosentista 4,25 prosenttiin, ja se on Fedin ensimmäinen koronlasku tänä vuonna.

Pääjohtaja Jerome Powell ja 10 muuta avomarkkinakomitean (FOMC) jäsentä tukivat päätöstä, kun taas yksi, Stephen I. Miran, olisi halunnut suuremman puolen prosenttiyksikön laskun.

Fed perusteli päätöstä hidastuvalla talouskasvulla, pehmeämmällä työllisyyskehityksellä ja kasvavilla riskeillä työllisyyden näkymissä.

”Komitea tavoittelee pitkällä aikavälillä täystyöllisyyttä ja kahden prosentin inflaatiota”, todettiin FOMC:n lausunnossa, jossa lisättiin näkymien epävarmuuden olevan yhä korkealla.

Työmarkkinadata on viitannut kiristyviin oloihin. Tämän viikon tarkistusten mukaan talous loi 911 000 työpaikkaa vähemmän maaliskuuhun asti kuin aiemmin ilmoitettiin.

Elokuun raportti osoitti työllisyyden lähes pysähtyneen, ja kesäkuussa kirjattiin ensimmäiset kuukausittaiset työpaikkatappiot yli neljään vuoteen. Työttömyys nousi elokuussa 4,3 prosenttiin – korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2021.

Powell on aiemmin sanonut työmarkkinoiden kohtaavan “laskuriskejä”, jotka voivat voimistua irtisanomisten kasvaessa.

Samaan aikaan inflaatio on laskenut alkuvuodesta, mutta pysyy yhä Fedin kahden prosentin tavoitteen yläpuolella. Tukkuinflaatio laski odottamatta elokuussa, kun tuottajahintaindeksi laski 0,1 % heinäkuun 0,7 %:n nousun jälkeen.

Vuositasolla PPI nousi 2,6 %, selvästi alle ekonomistien ennustaman 3,3 %. Tämä vahvisti odotuksia koronlaskusta, ja Bitcoin nousi ennen päätöstä, kun sijoittajat ennakoivat kevyempää rahapolitiikkaa.

Trump sätti Fedin Powellia korkopäätöksestä

Poliittinen paine on myös varjostanut Fedin toimintaa. Presidentti Donald Trump on toistuvasti vaatinut suurempia korkoleikkauksia, syyttäen Powellia “myöhäisestä liikkeestä” ja peräänkuuluttaen aggressiivista elvytystä asumisen tukemiseksi ja valtion rahoituskustannusten alentamiseksi.

Sosiaalisessa mediassa Trump haukkui Fedin pääjohtajaa “täydeksi katastrofiksi” ja vaati suurempia leikkauksia. Trumpin nimittämä Miran äänesti puolen prosenttiyksikön laskun puolesta.

Trump: "100 bps next meeting or you're fired"



"Total Idiot"



"TINY" pic.twitter.com/XIoRQzgPRQ — Discover Crypto (@DiscoverCrypto_) September 17, 2025

Päätös tehtiin tilanteessa, jossa tullit ovat nostaneet inflaatiota viime kuukausina. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,9 % laskettuaan huhtikuussa 2,3 %:iin.

Uutistoimisto Reutersin kyselyn mukaan ekonomistit ovat erimielisiä siitä, ovatko tulliperusteiset hinnannousut tilapäisiä vai pysyvämpiä. Osa varoittaa, että yhdistelmä korkeita hintoja ja nousevaa työttömyyttä voisi johtaa stagflaatioon – tilanteeseen, jota Fed yrittää välttää tasapainottamalla kasvua ja hintavakautta.

📈 105 of 107 economists expect the Fed to cut rates 25 basis points on September 17 as Bitcoin surges above $116,000, targeting $140,000.#Bitcoin #RateCut #Fedhttps://t.co/iulmtuVc8z — Cryptonews.com (@cryptonews) September 12, 2025

Poliittisesta draamasta huolimatta Fed arvioi talouskasvun hieman nopeutuvan aiempiin ennusteisiin verrattuna, mutta jätti työttömyys- ja inflaatioennusteensa ennalleen.

Pitkän aikavälin ennusteessa Fed näkee neutraalin koron olevan noin 3 %, ja lisäleikkauksia on odotettavissa vuosina 2026 ja 2027.

Kryptomarkkinoiden kannalta vaikutukset ovat epävarmat. Bitcoin ja Ether ovat aiemmin nousseet kevyemmän rahapolitiikan merkeissä, mutta poliittiset jännitteet ja jatkuvat inflaatioriskit voivat hillitä nousua.

Kauppiaat seuraavat Powellin lehdistötilaisuutta klo 14.30 ET saadakseen lisää vihjeitä Fedin tulevista toimista.

105 miljoonaa dollaria likvidoitiin kryptomarkkinoilla Powellin puheen jälkeen, Bitcoin laski

Yli 105 miljoonaa dollaria likvidoitiin kryptomarkkinoilla tunnin sisällä Powellin torstaisen puheen jälkeen – 88,8 miljoonaa long-positioissa ja 17 miljoonaa short-positioissa.

Äkillinen volatiliteetti pudotti kryptomarkkinoiden kokonaisarvon 0,9 %:lla 4,08 biljoonaan dollariin. Bitcoin laski 1,2 % viimeisen 24 tunnin aikana ja kävi noin 115 089 dollarissa, laskien 0,8 % viime tunnissa. Se on nyt 7 % alle kaikkien aikojen huipputason, 124 128 dollarin.

Aiemmin päivällä BTC oli noussut yli 117 000 dollarin, korkeimmalle neljään viikkoon, mutta Powellin kommentit horjuttivat markkinoita. Analyytikot varoittivat likviditeettiklusterien olevan suuria 108 000–112 000 dollarin välillä, mikä lisää riskiä isommasta korjauksesta.

Vaikka syyskuu on ollut vahva, Bitcoin on noussut 8 %, mikä tekee siitä parhaan syyskuun sitten vuoden 2012. Kauppiaat seuraavat nyt 115 800 dollarin tukitasoa.

Tekniset analyytikot näkevät nousevan kiilan muodostumisen – laskevan käänteen mallin, jossa tukitasojen rikkoutuminen voisi viedä BTC:n 114 400 ja 113 200 dollarin tasoille.

“Momentum on hiipumassa”, sanoi analyytikko Arslan Ali, viitaten RSI-lukemaan alle 50. “Jos 115,8K pitää ja BTC palaa 117,3K:hon, reitti 130K:hon avautuu. Mutta jos taso pettää, lasku voi jatkua 113K:hon.”

Markkinat ovat kriittisessä tilanteessa. Powellin sävy painaa riskisijoituksia, ja kauppiaat odottavat viikonloppua epävarmuuden keskellä Bitcoinin testatessa, pystyvätkö ostajat puolustamaan tukitasoja vai nähdäänkö jyrkempi vetäytyminen.

Bitcoin hintaennuste 18.9.2025

Bitcoinin viimeaikainen hintakehitys antaa ristiriitaisia teknisiä signaaleja, ja analyytikot näkevät sekä nousu- että laskuskenaarioita.

Syyskuun alussa tapahtuneen laskevan kiilan murruttua ylöspäin Bitcoinin kurssi siirtyi nousevaan kanavaan, mikä viittaa uuteen nousumomentumtiin.

Hinta käy tällä hetkellä suurten liukuvien keskiarvojen yläpuolella, ja ennusteet viittaavat nousuun kohti 126 000 dollaria, mikäli tukitasot pitävät. Keskeiset tukitasot ovat noin 115 000 ja 113 000 dollarissa, ja 110 000 merkitsee käännepistettä, joka voisi kääntää momentumin myyjien eduksi.

Kuitenkin lyhyen aikavälin näkymä on heikentynyt. Kahden tunnin kaaviossa Bitcoin on äskettäin rikkonut nousevan kiilan alaspäin, mikä on laskeva käännekuvio.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on laskenut 43:een, mikä osoittaa heikkenevää momentumia ilman vielä ylisuurta myyntipainetta. Analyytikot korostavat, että 115 800 dollarin taso on tärkeä taistelulinja.

Tämän tason menetys voi laukaista pudotuksen 114 400 ja mahdollisesti 113 200 dollariin, jossa 200 päivän liukuva keskiarvo tarjoaa vahvemman tuen.

Jotta BTC saisi hallinnan takaisin, sen pitäisi nousta takaisin 117 300 dollariin ja murtautua vastuksen läpi 118 500–119 000 dollarin alueella.

Siihen asti asetelma on lyhyellä aikavälillä laskeva, ja markkinat seuraavat tarkasti, pystyvätkö ostajat puolustamaan tukitasoja vai seuraako syvempi korjausliike. Jos Bitcoinin kurssi lähteen nousuun kohti 130 000 dollaria, nyt voisi olla hyvä aika ostaa Bitcoinia.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.