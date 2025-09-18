Nouseeko DOGE 10 dollariin, kun Dogecoin ETF lanseerataan?

Ensimmäinen Dogecoin ETF, REX-Osprey -yhtiön DOJR ETF (DOJE) aloittaa kaupankäynnin todennäköisesti perjantaina. Tämä todennäköisesti tarjoaa uuden nousua tukevan katalysaattorin Dogecoinin hintakehitykselle.

Liikkeeseenlaskija on ensimmäinen, joka tarjoaa säännellyn Dogecoin-altistuksen, laajentaen meemikolikon jalanjälkeä Yhdysvaltain perinteisillä rahoitusmarkkinoilla yrityskassaratkaisujen ulkopuolelle.

Launching Tomorrow: REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, & REX-Osprey™ DOGE ETF, $DOJE.



The first U.S.-listed ETFs offering spot exposure to $XRP and $DOGE go live tomorrow, offering investors a way to access these digital assets through an ETF structure.



Brought to you by… pic.twitter.com/NbyQqEs1YQ — REX Shares (@REXShares) September 17, 2025

Mitä sinun tulee tietää uudesta Dogecoin ETF DOJE:sta?

DOJE ei ole perinteinen spot ETF, vaan se toimii enemmänkin sijoitusrahaston tavoin, tarjoten epäsuoraa altistusta Caymansaarille perustetun tytäryhtiön kautta kryptojohdannaisten avulla.

Toisin kuin useimmat vireillä olevat kryptopohjaiset ETF-ehdotukset, Dogecoin ETF -rahasto jätettiin rekisteröitäväksi vuoden 1940 sijoitusyhtiölain (ns. “’40 Act”) mukaisesti, huomauttaa kryptopörssi Mitrade blogikirjoituksessaan.

Useimmat spot krypto ETF:t haetaan vuoden 1933 arvopaperilain perusteella, mikä vaatii perusteellisempaa tarkastelua ja pörssisääntöjen muutosprosessia, jota kutsutaan nimellä 19b-4-hakemus.

Vuoden 1940 laki asettaa tiukempia vaatimuksia rahastoille, joiden on noudatettava sääntöjä muun muassa hajautuksen, hallinnon ja varojen säilytyksen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Dogecoin ETF ei voi pitää kaikkia varojaan pelkästään Dogecoinissa, vaan sen on säilytettävä osa sijoituksistaan muissa säännellyissä arvopapereissa, kuten perinteisissä ETF:issä, vähentääkseen altistumista yhdelle kryptovaluutalle.

Muut yhtiöt, jotka ovat yrittäneet listata Dogecoin ETF:iä niin sanotun “normaalin prosessin” kautta, ovat kohdanneet esteitä perinteisessä hakemusprosessissa. Esimerkiksi 21Shares jätti hakemuksen Dogecoin-rahastosta 10. huhtikuuta, aiempien Bitwisen ja Grayscalen yritysten jalanjäljissä. Yksikään näistä hakemuksista ei ole vielä saanut Yhdysvaltain SEC:n hyväksyntää.

1940-lain tarjoama reitti voi antaa Rexille ja Ospreylle niin sanotun ensimmäisenä liikkujan edun, sillä heidän ei tarvitse odottaa SEC:n sääntömuutoksen hyväksyntää. Alan tarkkailijat ovat huomauttaneet, että tämä on antanut yhtiöille etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden, jotka jumittavat virallisessa tarkastusjonossa.

ETF Store -yhtiön johtaja Nate Geraci kuvasi strategiaa “sääntelykiertotieksi”, jonka ansiosta liikkeeseenlaskijat pääsevät markkinoille nopeammin kuin perinteiset hakijat.

Vaikka tämä poikkeaa muista Dogecoin ETF -ehdotuksista, se luo pohjaa varainhoitajille kuten Greyscalelle, jotka tavoittelevat suoraan omaisuuserillä tuettuja ETF:iä lokakuun hyväksynnöillä.

SEC:n ensimmäisen hyväksynnän myötä uusi Dogecoin ETF voisi vapauttaa laitoksilta odottavia pääomia, jotka ovat jääneet sivuun sääntelyn epäselvyyksien vuoksi.

Dogecoin hintaennuste 18.9.2025

Viime aikojen kysyntää kasvattavat katalyytit voivat antaa Dogecoinin kurssille sen tarvitseman vauhdin läpäistäkseen kahden kuukauden nousujohteisen viirin kokonaisuudessaan.

Oman vauhtinsa Dogecoinille antaa myös Yhdysvaltain keskuspankin Fedin päätös laskea ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä. Torstaina Dogecoin on ollut yli neljän prosentin nousussa.

Tämä jatkumokuvioksi kutsuttu kaavio viittaa siihen, että Dogecoinin hinta voisi jatkaa heinäkuussa alkanutta nousua, jossa elokuun 0,26 dollarin huippu on nyt muuttumassa mahdolliseksi tukitasoksi.

DOGE / USD 1 päivän kaavio, nouseva viiri jatkuu. Lähde: TradingView.

Momentumindikaattorit tukevat nousunäkymää. RSI on jäähtynyt arvoon 60 rikottuaan aiemmin yliostetun 70 rajan, joka yleensä viittaa paikalliseen huippuun.

Korjaus ei kuitenkaan välttämättä ole vielä ohi, sillä MACD-käyrä ei ole vielä kääntynyt nousuun ja lähestyy potentiaalista kuolemanristiä.

Ratkaiseva pomppu 0,26 dollarin tasolta on keskeinen seuraavan nousuliikkeen lähtölaukaus, jonka tavoitteena on 40 % nousu kohti 0,38 dollaria.

Dogecoin ETF:n houkutellessa uutta kysyntää perinteisiltä sijoittajilta, DOGE voi nousta jopa yhteen dollariin, mikä merkitsisi potentiaalista 270 % nousua. Tämä tarkoittaisi, että vielä on mahdollista ostaa Dogecoin alennusmyynnistä.

10 dollarin rajapyykki kuitenkin vaatisi todennäköisesti pitkäaikaista käyttöönottoa Dogecoin ETF:ien, yritysten kassatilien ja mahdollisesti 401(k)-eläkesijoitusten kautta, jotka integroidaan syvemmin Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoille.

