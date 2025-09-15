ETF-huhut nostavat XRP:n – seuraava tavoite 3,66 dollaria

Toimittaja Markku Korhonen Toimittaja Markku Korhonen Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 15, 2025

Kryptovaluutta XRP pitää pintansa tasolla 3,17 dollaria, nousua 4 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja päivittäinen kaupankäyntivolyymi on 6 miljardia dollaria. Markkina-arvoltaan kolmanneksi suurin kryptovaluutta osoittaa vahvuutta lähestyessään tärkeää tasoa.

Koska Yhdysvaltain SEC:n määräajat spot XRP ETF-hakemuksille osuvat 18.–25. lokakuuta välille, seuraavat viikot voivat olla merkittäviä tokenille.

September 17 = Fed rate cut



October 18 – 25 = XRP Spot ETFs final decision dates



●Grayscale = 10/18

●21SHARES = 10/19

●Bitwise = 10/20

●Canary Capital = 10/24

●WisdomTree = 10/25

●Franklin Templeton = 10/25

●CoinShares = 10/25



November 4 – 5 = Ripple Swell Conference pic.twitter.com/BHOHH8o3aB — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) August 30, 2025

XRP vahvistuu ennen SEC:n määräaikoja

SEC viivyttelee edelleen useiden spot XRP ETF-hakemusten päätöksissä, mukaan lukien Franklin XRP ETF, joka jätettiin maaliskuussa. Vaikka Franklinin lopullinen päätös on aikataulutettu 14. marraskuuta, suurin osa muista hakemuksista odotetaan ratkaistavan 18.–25. lokakuuta.

Polymarket betting a staggering 93% chance of XRP ETF approval in 2025. pic.twitter.com/757q1SlL5p — Vincent Van Code (@vincent_vancode) September 9, 2025

Tarkastelussa on 15 ETF-hakemusta. Polymarketin mukaan kauppiaat arvioivat 93 % todennäköisyydeksi hyväksynnän saamiselle ennen vuoden loppua.

Tämä muistuttaa tilannetta ennen Ethereum ETF-hyväksyntöjä, joissa viivästykset eivät heikentäneet tunnelmaa. XRP:lle hyväksyntä olisi merkittävä asia institutionaaliselle omaksumiselle ja uusille likviditeettilähteille.

Myös altcoin-kausi tukee taustaa. Altcoin Season Index on lukemassa 80, mikä viittaa siihen, että pääomaa siirtyy pois Bitcoinista muihin kryptovaluuttoihin. Tämä luo XRP:lle hyvän lähtökohdan, jos hyviä uutisia tulee lokakuussa.

Vähittäiskysyntä ja futuuridata osoittavat ylöspäin

ETF:ien lisäksi lohkoketju- ja johdannaisdata osoittaa kysynnän kasvua. XRP:n futuurien avoin korko (Open Interest, OI) oli tällä viikolla keskimäärin 8,51 miljardia dollaria, kun se viime viikolla oli 7,37 miljardia dollaria. Yhä useampi treidaaja ottaa pitkiä positioita. Vaikka OI on yhä alle heinäkuun 10,94 miljardin dollarin huipun, tasainen kasvu viittaa luottamukseen.

Myös rahoitusmaksut ovat nousseet: perjantaina tasolle 0,0107 %, ja treidaajat maksavat preemiota pitääkseen pitkät positioinsa. Nämä yhdessä osoittavat, että markkinat valmistautuvat merkittävään liikkeeseen.

Keskeiset nousua tukevat huomiot:

OI noussut 8,51 miljardiin dollariin viime viikon 7,37 miljardista

Rahoitusmaksut 0,0107 %, treidaajat maksavat pitkistä positioista

Altcoin Season Index 78, pääoman siirtyminen altcoineihin

Tämä tarkoittaa, että treidaajat valmistautuvat lokakuun katalyyttiin, joka voi avata nousun.

XRP hintaennuste 15.9.2025

Teknisesti XRP:n hintaennuste on kääntynyt nousujohteiseksi laskevan kiilan murtumisen jälkeen. Tämä käänteinen kuvio viittaa siihen, että konsolidointivaihe on päättynyt.

Hinta on nyt 50 päivän EMA:n yläpuolella (3,01 dollaria) ja 200 päivän EMA:n yläpuolella (2,12 dollaria), jotka toimivat vahvoina pitkän aikavälin tukitasoina.

XRP:n hintakaavio – Lähde: TradingView

Fibonacci-takaisinveto osoittaa, että 2,99 dollaria toimi laukaisualustana; XRP testaa nyt 3,25 dollarin vastustasoa. Läpipääsy tästä tasosta voi viedä hinnan 3,43 dollariin ja sen jälkeen 3,66 dollariin, jossa heinäkuun nousu pysähtyi. Jos vauhti säilyy, keskipitkän aikavälin tavoite on 5 dollaria, kun institutionaalinen pääoma palaa XRP:n pariin.

RSI on tasolla 63 eikä ole yliostettu. Viime aikojen bullish engulfing -kynttilät osoittavat ostovoimaa ja tukevat heinäkuussa muodostettuja korkeampia pohjia.

Treidaajille taktisena pitkänä positio voi toimia 3,26 dollarin yläpuolelta, tavoittaen 3,43 ja 3,66 dollaria, stop-loss alle 2,99 dollaria. Jos ETF-hyväksynnät tapahtuvat 18.–25. lokakuuta, XRP voi nousta yli 3,66 dollarin ja aloittaa suuremman nousun, joka voi viedä sen 5 dollariin. Tämä tarkoittaisi hyvää paikkaa ostaa XRP:tä ennen kokousta.

Ripple ohitti Citi Groupin markkina-arvossa

Ripple on tehnyt historiaa kryptovaluuttamarkkinoilla. XRP:n markkina-arvo on noussut pörssin ohi pankkijätti Citigroupin markkina-arvon. Sen markkina-arvo nousi 184,20 miljardiin dollariin, kun taas Citigroupin arvo on 183,62 miljardia dollaria.

Tämä historiallinen virstanpylväs tekee XRP:stä ensimmäisen kryptovaluutan, joka on markkina-arvolla mitattuna ylittänyt suuren Wall Streetin finanssijätin. Samalla kryptomarkkinat ovat ottaneet merkittävän askeleen kohti perinteisten rahoituslaitosten rinnalle asettumista.

XRP nousi tällä saavutuksella maailman 94. arvokkaimmaksi omaisuuseräksi markkina-arvonsa perusteella, mikä osoittaa kryptovaluuttojen kasvavaa uskottavuutta valtavirran finanssimarkkinoilla.

Kyse ei ole vain numeerisesta vertailusta, vaan symbolisesta askeleesta kryptovaluutan integroitumisessa perinteiseen rahoitusjärjestelmään. Tämä tuore saavutus – valuuttana, joka toimii sekä globaalina maksuvälineenä että likviditeetin tarjoajana – ja sen rinnastuminen yhteen Yhdysvaltojen suurimmista pankeista, osoittaa rahoitusvälittäjien roolin muuttumista. Se myös heijastaa lohkoketjupohjaisten palveluiden kasvavaa käyttöönottoa.

Se, että Ripplen valuutan arvo ohitti Citigroupin, kertoo laajemmasta institutionaalisesta omaksumisesta, jossa kryptovaluuttoja aletaan pitää hyväksyttävinä arvonsäilyttäjinä ja rahoitusvälineinä.

Tämä kehitys liittyy sen käytännön sovelluksiin, erityisesti Ripple-alustan On-Demand Liquidity (ODL) -ratkaisuun, jonka avulla rahoituslaitokset voivat toteuttaa rajat ylittäviä maksuja käyttämällä XRP:tä välivaluuttana. Kyseessä on konkreettinen käyttöesimerkki, joka erottaa XRP:n spekulatiivisista digitaalisista omaisuuseristä.

XRP:n asema globaalissa omaisuusarvovertailussa osoittaa, että kyseessä ei enää ole vain hypoteettinen treidattava instrumentti, vaan institutionaalisella tasolla toimiva digitaalinen valuutta.

Pitkäaikainen arvonnousu perinteisten rahoitusinstrumenttien ulkopuolella viittaa siihen, että sijoittajat alkavat nähdä XRP:n strategisena sijoituskohteena, eivät vain spekulatiivisena mahdollisuutena.

Esimyyntivaiheessa oleva Bitcoin Hyper (HYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper (HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoin-natiiviksi Layer 2 -ratkaisuksi, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Sen tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat ja edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luominen.

Yhdistämällä BTC:n vertaansa vailla olevan turvallisuuden Solanan huippusuorituskykyiseen arkkitehtuuriin, projekti avaa ovet täysin uusille käyttötapauksille – mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuvien dAppien kehitys.

Tiimi painottaa luottamusta ja skaalautuvuutta, ja projekti on auditoinut Consult, mikä lisää sijoittajien luottamusta sen perustuksiin.

Momentum kasvaa nopeasti. Esimyynti on jo ylittänyt 15,3 miljoonaa dollaria, ja jäljellä oleva allokaatio on rajallinen. Nykyisessä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,012905 dollaria – mutta tämä nousee, kun esimyynti etenee.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -verkkosivulta käyttämällä kryptoa tai pankkikorttia.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.