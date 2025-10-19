Ripple Labs: $1mrd rahasto suoja suurimmalle XRP omistajalle

Ripple Labs jatkaa suunnitelmiaan kerätä vähintään miljardi dollaria uuteen digitaalisen omaisuuden rahastoon (DAT) tavoitteenaan laajentaa XRP-omistuksiaan ja vahvistaa asemaansa merkittävänä toimijana tokenin ekosysteemissä.

Bloomberg raportoi perjantaina, että varat kerätään erityistarkoitukseen perustetun hankintayhtiörakenteen kautta, johon Ripple osallistuu osalla omista XRP-varannoistaan. Treasurysta tulisi yksi suurimmista XRP:n kerryttämiseen keskittyvistä yritysjärjestelyistä.

Digitaalisen omaisuuden treasuryt eli DATit ovat nousseet kasvavaksi trendiksi julkisten yhtiöiden keskuudessa, jotka pyrkivät hajauttamaan yritysten varantoja kryptovaluuttoihin.

Yli 200 näistä yhteisöistä omistaa nyt yhteensä yli 464 miljardia dollaria digitaalisia omaisuuseriä, mikä viestii laajasta institutionaalisesta siirtymisestä kohti kryptovaluuttoja vaihtoehtoisena tase-omaisuutena.

Ripplen $1mrd panostus kertoo muutoksesta: selviytymisestä strategiaan romahduksen jälkeen

Ripplen aloite julkaistiin huolimatta hauraista markkinaolosuhteista, jotka seurasivat likvidaatioaaltoa, joka pyyhki pois noin 19 miljardin dollarin arvosta velkaantuneita positioita. Päätös jatkaa eteenpäin viittaa luottamukseen XRP:n pitkän aikavälin hyödyllisyyteen maksu- ja likviditeettiratkaisuissa.

Ripple Labs sopi erikseen ostavansa varainhoito-ohjelmistotoimittajan GTreasuryn miljardilla dollarilla. Torstaina julkistettu sopimus antaa Ripplelle pääsyn työkaluihin, joita suuryritykset käyttävät tokenisoitujen talletusten ja stablecoinien hallintaan.

Yritysosto vahvistaa myös Ripplen suhteita rahoitusjohtajiin, jotka haluavat integroida digitaalisia varoja rahoitustoimintoihin ja yhdistää perinteisen rahoituksen ja lohkoketjuinfrastruktuurin.

Ripple Labs tähyää institutionaalista käyttöönottoa, sijoittaisi XRP:n Bitcoin rinnalle

Heinäkuussa Ripplen lompakoissa oli noin 4,74 miljardia XRP:tä, joiden arvo nykyhinnoilla oli lähes 11 miljardia dollaria. Lisäksi 35,9 miljardia kolikkoa on lukittuna kirjanpitotilillä, ja niitä on tarkoitus vapauttaa vähitellen kuukausittain.

Jos Ripple Labs DAT-siirto onnistuu, se merkitsee XRP:lle virstanpylvästä. Vaikka Bitcoin hallitsee yritysten velkakirjoja, XRP:ssä ei ole vielä nähty vastaavaa institutionaalista kertymistä. Ripplen siirto voisi muuttaa tätä narratiivia.

Japanilainen SBI Holdings on yksi harvoista merkittävistä instituutioista, jotka käyttävät XRP:tä sisäisissä rahastotoimissaan ja hyödyntävät sitä rajat ylittävässä likviditeetissä. Muut yritykset ovat seuranneet esimerkkiä pienemmillä rahastoilla, mutta mikään ei kilpaile Ripplen nyt visioiman mittakaavan kanssa.

Sen aloite voisi tehdä XRP:stä yhden ensimmäisistä altcoineista, jotka saavuttavat merkittävän yritysrahoituksen käyttöönoton.

Rohkea rahastoaloite haastaa väitteen, että kryptorahastot olisivat menettämässä merkitystään

Edellä kuvattu ponnistus tulee samaan aikaan, kun sijoittajat keskustelevat digitaalisten omaisuuserien valtion obligaatioiden kestävyydestä. Kryptopainotteisten yritysten, kuten Michael Saylorin Strategyn ja japanilaisen Metaplanetin, osakkeet ovat laskeneet volatiliteetin keskellä.

Ripple Labs laajentuminen kuitenkin osoittaa, että jotkut toimijat eivät lannistu lyhyen aikavälin heilahteluista.

Jos suunnitelma toteutuu, se voisi vahvistaa Ripplen asemaa XRP:n suurimpana institutionaalisena haltijana ja mahdollisesti muuttaa sitä, miten digitaaliset omaisuuserät toimivat strategisina varantoina yrityksille maailmanlaajuisesti.