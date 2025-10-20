Optiodata vihjaa XRP:n tähtäävän 3,15 dollarin läpimurtoon

Kryptovaluutat XRP ja Solana (SOL) osoittavat varhaisia merkkejä pääoman kiertoliikkeestä, kun optiosijoittajat lyövät yhä enemmän vetoa parhaiden altcoinien noususta.

Samaan aikaan Bitcoin (BTC) ja Ethereum (ETH) ovat löytämässä vakautta myrskyisen viikonlopun jälkeen. Artikkelin kirjoitushetkellä XRP:n kurssi on noin 2,45 dollaria ja Solanan kurssi 192 dollaria. Molemmat suoriutuvat suunnilleen yhtä hyvin kuin suuremmat vastineensa, Bitcoinin kurssin ollessa noin 110 000 dollaria ja Ethereumin kurssin noin 4 000 dollaria. Kaikille neljälle kryptolle on tullut 24 tunnin aikana nousua suunnilleen nelisen prosenttia.

Optiomarkkina kääntyy nousujohteiseksi

Mielialan muutos näkyy 25-deltan riskireversiossa, joka on suosittu mittari optiomarkkinoiden suunnasta. Se vertaa, kuinka paljon kauppiaat ovat valmiita maksamaan osto-optioista (nousuveto) suhteessa myyntioptioihin (laskusuojautuminen).

Positiivinen lukema tarkoittaa, että kauppiaat maksavat enemmän osto-optioista – selvä merkki optimismista.

Negatiivinen lukema heijastaa myyntioptioiden kysyntää – varovaisuuden merkki.

Amberdatan mukaan XRP:n ja SOL:n riskireversiot ovat kääntyneet positiivisiksi kaikissa Deribitin erääntymispäivissä – 31. lokakuuta, 28. marraskuuta ja 26. joulukuuta – mikä viittaa siihen, että kauppiaat odottavat hintojen nousevan vuoden loppua kohti.

Bitcoinin riskireversio on kuitenkin edelleen negatiivinen kaikissa sen erääntymispäivissä syyskuuhun 2026 asti – mikä kertoo siitä, että kauppiaat ovat syvällä sisimmässään hieman hermostuneita tulevaisuudesta. Ethereumin näkymät ovat sekavammat – sen riskireversiot ovat laskusuuntaisia joulukuuhun asti, mutta kääntyvät sitten hieman nousujohteisiksi vuoden 2026 puolella.

Optiodata viittaa altcoin-kiertoon

Uudelleen herännyt kiinnostus XRP:hen ja SOL:iin on kiihtynyt sen jälkeen, kun markkinat romahtivat pahasti 10. lokakuuta – yli 20 miljardia dollaria pyyhkiytyi pois, kun vivutetut futuuripositioit myytiin automaattisesti.

XRP putosi melko vakaalta 2,80 dollarin tasolta karuun 1,77 dollariin, ja SOL koki samanlaisen laskun 220 dollarista 188 dollariin. Hyvä uutinen on se, että kaiken tuon volatiliteetin jälkeen optiokauppiaat alkoivat jälleen siirtää altistumistaan näihin kahteen altcoiniin.

Markkinat siirtymässä XRP:hen ja muihin altcoineihin

Vaikuttaa siltä, että markkinatoimijat valmistautuvat siirtämään varojaan pois kahdesta suuresta (BTC ja ETH) kohti volatiilimpia keskisuuren markkina-arvon omaavia varoja. Deribitin avoimen kiinnostuksen lukemat osoittavat, että kauppiaat ovat selvästi noususuuntaisia XRP:n ja SOL:n suhteen.

Positiiviset riskireversiot heijastavat nousuodotuksia vuoden viimeiselle neljännekselle.

Osto-optioiden kysyntä sekä XRP:lle että SOL:lle kasvaa.

BTC- ja ETH-kauppiaat pysyvät enimmäkseen neutraaleina, mikä osoittaa tasapainoista tunnelmaa.

Miksi analyytikot kehottavat varovaisuuteen

Analyytikot kuitenkin varoittavat, ettei optiosentimenttiin kannata liikaa luottaa pienempien varojen kuten XRP:n ja SOL:n kohdalla – likviditeetti ei ole riittävä. Avoin kiinnostus on huomattavasti matalampi kuin Bitcoinin useiden miljardien dollareiden optiomarkkinoilla.

Siitä huolimatta se, että enemmistö kauppiaista on nousujohteisia, on myönteinen merkki siitä, että nämä altcoinit saattavat toipua nopeammin, kun markkinaluottamus palautuu.

Toisaalta Bitcoinin jatkuva laskusuuntaisuus eli myyntioptio-paino ei välttämättä tarkoita aitoa laskumielialaa. On täysin mahdollista, että pitkäaikaiset omistajat myyvät korkeampien hintojen osto-optioita tuottaakseen lisätuloja omistamistaan spot-positioista, eivätkä niinkään lyödäkseen vetoa markkinaa vastaan.

Tällä erolla on merkitystä, koska se viittaa siihen, että vaikka Bitcoin-kauppiaat ovat varovaisia, siirtymä pääomassa altcoineihin, kuten XRP ja SOL, saattaa perustua taktiseen sijoittautumiseen eikä laajamittaiseen pelkoon – hienovarainen mutta tärkeä muutos markkinatunnelmassa.

XRP hintaennuste 20.10.2025

Teknisestä näkökulmasta XRP-hintaennuste on hieman laskusuuntainen, sillä se liikkuu konsolidointikuviossa aiemman jyrkän korjauksen jälkeen. Päiväkaavio osoittaa symmetrisen kolmion murtumisen, jossa vastustaso on noin 2,72 dollaria ja tukitaso noin 2,26 dollaria. 50 päivän EMA liikkuu edelleen 200 päivän EMA:n alapuolella, mikä vahvistaa lyhytaikaista heikkoutta.

RSI on noin 37, mikä viittaa vaimeaan vauhtiin. Pyörivän huipun kynttiläkuvio 2,40 dollarin tuntumassa osoittaa epävarmuutta härkien ja karhujen välillä. Ilman läpimurtoa yli 2,60 dollarin, XRP saattaa jatkaa vaihtelua nykyisellä alueellaan ennen suunnan selkiytymistä.

Mikäli sulkeminen tapahtuu selvästi alle 2,26 dollarin, laskun seuraavia tavoitteita ovat 2,02 ja 1,77 dollaria. Läpimurto yli 2,72 dollarin voisi kääntää tunnelman nousujohteiseksi kohti 3,15 dollaria.

Sijoittajat voivat harkita XRP:n shorttaamista alle 2,26 dollarin, tavoitellen 2,02 dollaria, ja stop-lossin ollessa yli 2,60 dollaria. Vaihtoehtoisesti kestävä liike yli 2,72 dollarin voi oikeuttaa XRP:n ostamista long-positioon, jonka tavoitteet ovat 3,15–3,30 dollaria.

Kun optiokauppiaat kääntyvät nousujohteisiksi ja tekniset näkymät vakautuvat, XRP voi hyötyä altcoinien uudesta kierrosta ja nousta yhdeksi tarkimmin seuratuista varoista seuraavaa markkinasykliä kohti mentäessä.

