Tokenisoidut varat 25 % salkuista vuoteen 2030 mennessä

Toimittaja Tanja Elo Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 10, 2025

Institutionaaliset sijoittajat odottavat tokenisoitujen varojen kasvavan merkittävästi globaalilla tasolla vuoteen 2030 mennessä. Yksityiset markkinat ovat todennäköisesti ensimmäisiä, jotka siirtyvät tähän suuntaan.

State Streetin tutkimuksen mukaan 10–24 % institutionaalisista sijoituksista voisi vuoteen 2030 mennessä tapahtua tokenisoitujen instrumenttien kautta.

Yksityinen pääoma ja yksityiset korkosijoitukset ovat todennäköisimpiä alkuvaiheen kohteita, sillä ne kärsivät usein likviditeettiongelmista ja korkeista operatiivisista kustannuksista. Digitaaliset instrumentit voivat lisätä tehokkuutta ja vapauttaa pääomaa.

“Uusien teknologioiden käyttöönotto kiihtyy nopeasti. Institutionaaliset sijoittajat siirtyvät kokeiluista strategiseen hyödyntämiseen. Digitaalisista varoista on tullut väline kasvulle, tehokkuudelle ja innovaatioille,” sanoo State Streetin Investment Services -yksikön johtaja Joerg Ambrosius.

Hän toteaa myös, että tokenisointi, tekoäly ja kvanttilaskenta yhdistyvät muokkaamaan rahoituksen tulevaisuutta, ja varhaiset omaksujat johtavat tätä muutosta.

Our 2025 global research on #digitalassets and emerging technologies reveals a decisive shift in adoption and strategic commitment among institutional investors toward #tokenization and blockchain-enabled transformation. Read more: https://t.co/hzk1f3dZ1O pic.twitter.com/tULwI2Ke88 — State Street (@StateStreet) October 9, 2025

Digitaaliset varat kattavat keskimäärin 7 % salkuista – osuuden odotetaan yli kaksinkertaistuvan kolmen vuoden aikana

Tutkimuksen mukaan tokenisointi on kasvussa, mutta monet sijoittajat uskovat muiden teknologioiden, kuten generatiivisen tekoälyn ja kvanttilaskennan, vaikuttavan toimintatapaan vielä enemmän. Useimmat näkevät teknologiat kuitenkin toimivan yhdessä blockchainin kanssa.

Tällä hetkellä institutionaalisten sijoittajien salkuissa on keskimäärin 7 % digitaalisia varoja. Osuuden odotetaan nousevan 16 %:iin seuraavien kolmen vuoden aikana. Yleisimmät muodot ovat digitaaliset käteiset sekä tokenisoidut versiot noteeratuista osakkeista ja korkosijoituksista, joista kukin kattaa keskimäärin 1 % salkusta.

Varainhoitajat ohittavat omistajat Bitcoinissa, Ethereumissa ja tokenisoiduissa varoissa

Varainhoitajilla suurempi altistuminen lähes kaikissa varallisuusluokissa kuin varojen omistajilla. 14 % hoitajista sijoittaa 2–5 % salkuistaan Bitcoiniin, kun omistajista näin tekee vain 7 %. Pieni osa hoitajista sijoittaa myös vähintään 5 % varoistaan Ethereumiiin, meemikolikoihin tai NFT:ihin, mikä kertoo laajemmasta riskinottohalukkuudesta.

Myös reaalimaailman varojen tokenisoinnissa hoitajat ovat edellä, ja heillä on suurempi osuus tokenisoiduista julkisista ja yksityisistä varoista sekä digitaalisesta käteisestä kuin omistajilla.

Kryptovaluutat pysyvät kuitenkin digitaalisten salkkujen tärkeimpinä tuotonlähteinä: 27 % vastaajista sanoo Bitcoinin olevan tuottoisin sijoitus nyt, ja neljäsosa odottaa sen pysyvän kärjessä kolmen vuoden päästä. Ethereum on toiseksi suurin tuotonlähde, 21 % mainitsi sen nyt ja 22 % uskoo trendin jatkuvan.

Tokenisoitujen julkisten varojen ja yksityisten varojen osuus tuotoista on pienempi, 13 % ja 10 %. Osuuksien odotetaan pysyvän pääosin ennallaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

State Street: Tokenisoinnin trendiin luotetaan yhä enemmän

State Streetin tutkimuksen mukaan yksityiset varat voisivat olla tokenisoinnin ensimmäisiä suuria hyötyjiä, kun infrastruktuuri kehittyy ja sijoittajien luottamus kasvaa.

Instituutiot yleisesti odottavat digitaalisista varoista tulevan normaali osa sijoitussalkkuja seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä kuvastaa kasvavaa ymmärrystä siitä, että muutos on rakenteellinen, ei syklistä.

Tutkimustulokset vahvistavat näkemystä, että tokenisointi voisi muuttaa pääomamarkkinoita. Digitoimalla esimerkiksi kiinteistöjen ja yksityisen luoton omistusta instituutiot voisivat nopeuttaa selvitysaikoja, vähentää kustannuksia ja laajentaa sijoittajien saatavuutta markkinoilla, joille aiemmin ei ollut pääsyä.