Pakottavatko stablecoinit pankkien talletuskorot nousuun?

Stripe-yhtiön toimitusjohtaja Patrick Collison uskoo, että stablecoinit eli vakaavaluutat kasvattavat suosiotaan ja tämä pakottaa pankit nostamaan talletuskorkoja tai muuten ne menettävät asiakkaita.

Tärkeimmät havainnot: Stripe-toimitusjohtaja Patrick Collison sanoo, että stablecoinit painostavat pankkeja tarjoamaan kilpailukykyisempiä talletuskorkoja.

Hän kritisoi pankkien riippuvuutta matalakorkoisista säästötileistä ja kutsui sitä kestämättömäksi sekä kuluttajavastaiseksi strategiaksi.

Stablecoinit kasvavat ja tämän kasvun myötä markkinavoimat voivat pakottaa perinteiset pankit sopeutumaan tai menettämään asiakkaitaan.

Vastauksessaan riskisijoittaja Nic Carterin julkaisuun X:ssä Collison totesi, että tallettajien “tulisi saada pääomalleen tuotto, joka vastaa markkinatasoa.”

Collison: Pankit luottavat liikaa halpoihin talletuksiin

Viitaten nykyisiin säästötilien korkoihin – 0,40 % Yhdysvalloissa ja 0,25 % EU:ssa – Collison väitti pankkien nojautuvan liiaksi halpoihin talletuksiin.

“Halvat talletukset ovat hienoja, mutta näin kuluttajavastainen lähestymistapa tuntuu minusta tappiolliselta strategialta”, hän lisäsi. Kommentit tulevat samaan aikaan, kun pankkiala on kasvavassa jännitteessä nopeasti kehittyvän stablecoin-sektorin kanssa.

Stablecoinit ovat yleistyneet nopeasti vuodesta 2023 alkaen, erityisesti sen jälkeen kun Yhdysvallat hyväksyi GENIUS-lain, joka loi säännellyn kehyksen vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskulle.

Kuitenkin laki kielsi liikkeeseenlaskijoita tarjoamasta korkoa, pankkilobbareiden voimakkaasta vaikutuksesta.

Good post on evolving stablecoin market structure. I would extend it further: yes, I think that stablecoin issuers are going to have to share yield with others, but this is just one instance. Everyone is going to have to share yield. Today, the average interest on US savings… — Patrick Collison (@patrickc) October 3, 2025

Pankit ovat ilmaisseet huolensa siitä, että korkoa tarjoavat stablecoinit voisivat imeä asiakastalletuksia pois perinteisistä pankeista.

“Haluatko stablecoinin liikkeeseenlaskijan pystyvän tarjoamaan korkoa? Todennäköisesti et, koska jos ne tarjoavat korkoa, ei ole mitään syytä pitää rahojasi paikallisessa pankissa”, sanoi senaattori Kirsten Gillibrand DC Blockchain Summitissa maaliskuussa.

Rajoituksista huolimatta kryptotoimijat näkevät stablecoinit kasvavana uhkana perinteisille pankkiratkaisuille. Kysynnän kasvaessa paremmille tuotoille ja sujuville digitaalisille maksuille, paine pankkeja kohtaan voi voimistua.

Vaikka rahoituslaitokset ovat tähän asti luottaneet sääntelysuojaan estääkseen korkoa tarjoavat stablecoinit, Stripen toimitusjohtaja varoittaa, että markkinavoimat saattavat pakottaa pankit tarjoamaan reilumpia tuottoja.

“Liiketoiminnallinen pakko on tässä asiassa selvä”, Collison sanoi.

Crypto.com integroi Morphon stablecoinlainaamiseen Cronosissa

Crypto.com laajentaa hajautetun rahoituksen tarjontaansa integroimalla Morphon, toiseksi suurimman DeFi-lainausalustan, omaan alustaansa.

Tärkeimmät havainnot: Crypto.com integroi Morphon tarjotakseen vakaavaluuttalainaa ja käärittyjen varojen talletuksia Cronosissa.

Käyttäjät voivat lainata vakaavaluuttoja käärittyä ETH:ta ja BTC:tä vastaan ilman, että heidän tarvitsee poistua Crypto.com-alustalta.

Morphon lainapalvelut ovat saatavilla myös Yhdysvaltain käyttäjille Genius-lain rajoituksista huolimatta.

Uudistus mahdollistaa käyttäjille käärittyjen krypto-omaisuuserien lainaamisen ja vakaavaluuttatuottojen ansaitsemisen suoraan Cronos-lohkoketjussa, jonka on kehittänyt Crypto.com.

Integraatio, joka julkistettiin torstaina, tuo vakaavaluuttalainamarkkinat Cronosiin myöhemmin tänä vuonna.

Crypto.com mahdollistaa stablecoinit käärittyä BTC:tä ja ETH:ta vastaan Cronosissa

Käyttäjät voivat tallettaa wrapped (käärittyä) Etheriä (CDCETH) ja wrapped Bitcoinia (CDCBTC) – tokenisoituja versioita ETH:sta ja BTC:stä Cronos-lohkoketjussa – ja lainata stablecoineja talletuksiaan vastaan tuoton ansaitsemiseksi.

Käärittyjen varojen avulla käyttäjät voivat hyödyntää DeFi-protokollia tietyllä lohkoketjulla ilman, että heidän tarvitsee siirtää alkuperäisiä tokeneitaan siltaratkaisujen kautta.

Pitämällä varat Cronos-ekosysteemin sisällä Crypto.com pyrkii virtaviivaistamaan lainaprosessia ja syventämään sitoutumista omaan ketjuunsa.

Morphon perustajajäsen Merlin Egalite sanoi, että aloitteen tarkoituksena on tarjota saumaton käyttöliittymäkokemus, joka perustuu hajautettuun infrastruktuuriin.

Protokolla integroidaan suoraan Crypto.comin käyttöliittymään, jolloin erillisiä lompakoita tai alustoja ei tarvita.

Morpholla on tällä hetkellä yli 7,7 miljardin dollarin kokonaisarvo lukittuna DefiLlaman mukaan, mikä tekee siitä toiseksi suurimman DeFi-lainausalustan.

Se yhdistää lainanantajat ja lainanottajat protokollissa, kuten Aave ja Compound, optimoiden korot vertaisverkkoon perustuvan kerroksen kautta.

Incoming: DeFi Mullet on @cryptocom



A full earn & borrow suite for millions of @cryptocom users



Built on @cronos_chain. Powered by Morpho. — Morpho 🦋 (@MorphoLabs) October 2, 2025

Tärkeää on, että Morphon palvelut ovat saatavilla Yhdysvalloissa, vaikka Genius-laki, joka allekirjoitettiin heinäkuussa 2025, kieltää vakaavaluutan liikkeeseenlaskijoita maksamasta tuottoa suoraan.

Egaliten mukaan stablecoinien lainaaminen on eri asia kuin varantojen korkotuotot, mikä tekee siitä laillisesti sallittua.

Tämä on Morphon toinen suuri pörssi-integraatio viime viikkojen aikana. Syyskuun 18. päivänä Coinbase integroi protokollan sovellukseensa, mahdollistaen USDC:n lainaamisen Steakhouse Financialin hallinnoimien holvien kautta.

Alusta mainostaa jopa 10,8 %:n potentiaalisia tuottoja, mikä on huomattavasti korkeampi kuin tavallinen 4,5 %:n USDC-tuotto.

Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong ilmoitti myöhemmin yhtiön tavoitteesta tulla täyden palvelun kryptosovellukseksi, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteisille pankeille.

Tuo kunnianhimo on hermostuttanut perinteistä rahoitusalaa. Elokuussa suuret yhdysvaltalaispankit ja Bank Policy Institute vetosivat kongressiin kiristääkseen vakaavaluuttojen sääntelyä, varoittaen, että rajoittamaton kasvu voisi siirtää biljoonia pois perinteisestä pankkijärjestelmästä.

Coinbase vastasi kutsumalla väitteitä virheellisiksi ja syytti pankkeja vanhentuneiden maksupohjaisten mallien puolustamisesta, joita kryptoinnovaatiot uhkaavat.

Stablecoinit kiinnostavat perinteisiä pankkeja kilpailun kasvaessa

Elokuussa Citigroup vahvisti uutistoimisto Reutersille pankin “tutkivan Citi-vakaavaluutan liikkeeseenlaskua” ja kehittävänsä tokenisoituja talletuspalveluja yritysasiakkaille, jotka etsivät 24/7 maksukykyä.

Aiemmin kesäkuussa JPMorgan lanseerasi JPMD-talletustokenit institutionaalisia lohkoketjumaksuja varten, vaikka toimitusjohtaja Jamie Dimon epäili niiden käyttötarkoitusta.

Pankki toimi myös Circlen listautumisen pääalustajana – yhtiön osake on noussut yli 500 % sen 31 dollarin listautumishinnasta.

Vaikuttaa myös siltä, että osa instituutioista hakee hallintaa vakaavaluutoissa, kuten nähdään Englannin keskuspankin ehdotuksessa tiukoista omistusrajoista.

Pankki ehdottaa yksityishenkilöille 10 000–20 000 punnan ja yrityksille 10 miljoonan punnan enimmäisrajaa, mikä on herättänyt laajaa vastustusta.